Eventi e Sagre in Campania: ecco cosa fare il 15 e il 16 giugno

Seconda settimana del mese di giugno e, per quanto riguarda gli eventi, anche questi giorni del 15 e del 16 giugno è possibile divertirsi in vari paesi e città delle province campane.

Vediamo insieme tutti gl ieventi e sagre della Campania partendo dalla Costiera Amalfitana:

“La meglio gioventù” – Ravello

Arriva al suo penultimo appuntamento la rassegna “La meglio gioventù” dei conservatori che termina prima dell’inaugurazione del cartellone estivo del Ravello Festival che si aprirà il 30 giugno con l’Orchestra del Teatro di San Carlo diretta da Juraj Valčuha. Prossimi appuntamenti oggi, sabato 15 e domenica 16 giugno. Qui il programma completo.

Festa della Ciliegia a Formicola (CE)

Fino a domenica Formicola, in provincia di Caserta, c’è la Festa delle Ciliegie, evento organizzato dalla Pro Loco Il Capraio che raggiunge quest’anno la X edizione. Regina della serata, inutile dirlo, la ciliegia. Le serate includono poi concerti e musica dal vivo: sabato 15 ci sarà infatti Marcello Colasurdo e la sua Paranza mentre domenica 16 i Music Live Blues.

MozzarelliAmo 2019 alla Vaccheria di Caserta (CE)

Nella frazione di Vaccheria di Caserta si terrà la manifestazione “MozzarelliAmo” il grande evento organizzato dalla Pro loco “L’antico Borgo di Vaccheria”. MozzarelliAmo 2019 si terrà nei primi 3 weekend di giugno 2019 e pertanto anche nei giorni 15 e 16 giugno. Non mancheranno alla Vaccheria di Caserta musiche e balli popolari che accompagneranno questa grande festa ad ingresso libero alla riscoperta della mozzarella di bufala campana dop.

Festa della Ciliegia a Campoli del Monte Taburno (BN)

Anche in provincia di Benevento, fino a domenica 16 giugno, si terrà la Festa della Ciliegia, un evento in cui si potranno assaggiare ed acquistare, direttamente dai produttori, le ottime ciliegie della zona e tanti derivati come marmellate, crostate e ciliegie sotto spirito. A Campoli ci saranno tanti stand gastronomici per la degustazione e vendita di prodotti tipici locali e spettacoli musicali e poi visite guidate nei ciliegeti a cavallo e in fuoristrada, laboratori didattici, concorsi, un raduno di auto e moto d’epoca.

Festa del Pescato di Paranza a Castellabate (SA)

Sempre fino a domenica 16 giugno a Castellabate si terrà l’11° Festa del Pescato di Paranza. La sagra si terrà nel piazzale di “Campo dei Rocchi”, tra le frazioni di Santa Maria e Lago a Castellabate. Oltre a gustare la rinomata “frittura di paranza” che sarà preparata nella oramai famosa padella gigante di 4 m di diametro e dove verranno fritti al momento oltre 40 quintali di pesce che saranno serviti nelle tre serate della festa, ci si potrà divertire con laboratori artigianali, spettacoli musicali e Luna Park per i più piccoli.