Eventi e Sagre in Campania: cosa fare il 30 novembre ed il 1 dicembre

Ad Amalfi si inizia a respirare aria di festa per la ricorrenza deldata in cui si onora, patrono della città marinara. Una festa patronale molto sentita non solo dagli amalfitani ma anche dagli altri abitanti della Costiera che ogni 30 novembre raggiungono piazza Duomo per vedere la statua argentea valicare le porte bronzee della Cattedrale accompagnata da una marea di applausi. Ma sono tantissimi anche gli amalfitani “fuori sede” che rientrano in città per onorare il primo Apostolo chiamato da Gesù mentre chi non riuscirà a raggiungere fisicamente Amalfi potrà contare come sempre sulle foto o sulle dirette che inonderanno i social in questo giorno di festa. Qui il programma della festa.