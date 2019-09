Eventi e Sagre in Campanai: cosa fare il 28 ed il 29 settembre

Ultimo fine settimana di settembre da trascorrere tra tantissimi eventi e sagre che ci accompagneranno fino al mese di settembre in tutta la Campania.

Anche questi giorni del 28 e 29 settembre è possibile divertirsi in vari paesi e città delle province campane.

Come sempre partiamo dagli eventi della Costiera Amalfitana:

Festa del Pesce – Positano

Sabato 28 settembre si terrà la XXVIII edizione della Festa del Pesce sulla spiaggia di Fornillo a Positano. Si inizia alle 17.00 al centro di Positano con un gruppo di musica popolare girerà per il paese e condurrà tutti al molo della spiaggia grande. Con barconi navetta o a piedi dal centro del paese si arriverà alla spiaggia del Fornillo. Il menu della festa è tutto a base di pesce e non mancheranno i Tubetti e totani, la Pasta al profumo di alici, i totani e patate, la frittura di paranza e il kebab di polpo e poi l’ottima granita di limone preparata con i veri agrumi della costiera. Il babà al limoncello sarà il dolce della festa che potremo gustare sulla spiaggia. Anche tanta musica sul palco con tanti artisti. Il ricavato della festa verrà donato in beneficenza.

Festa dei Boccali – Villa Guariglia – Vietri sul Mare

Il 28 settembre a Vietri sul Mare torna il tradizionale appuntamento con la «Festa dei Boccali», giunto alla sua XIV edizione. L’evento favorisce, diffonde ed attua i valori della cooperazione artistica e della solidarietà ed è promosso dall’Associazione di volontariato Humus Onlus, in collaborazione con la Soprintendenza ABAP di Salerno ed Avellino, con l’Amministrazione Provinciale di Salerno ed è patrocinata dai Comuni di Salerno e di Vietri sul Mare. L’evento ospita artisti di varia nazionalità e si caratterizza quindi per lo scambio d’idee, di tecniche ed esperienze artistiche accumulate nelle edizioni passate. I boccali, realizzati sia secondo i dettami dell’antica tradizione sia attualizzati grazie ai moderni, sono realizzati nelle numerose botteghe d’arte dove si respira grande passione e il fascino arcano dell’argilla.

La “Meglio Gioventù” – Ravello

A Ravello gli appuntamenti musicali con “La meglio Gioventù” salutano anche l’inizio dell’autunno. La lunga stagione dei giovani talenti dei conservatori continua con altri tre appuntamenti che vedranno il debutto degli allievi del Conservatorio “Agostino Steffani” di Castelfranco Veneto oltre al ritorno del Conservatorio Martucci di Salerno. Domenica 29 settembre (ore 19) all’Auditorium Oscar Niemeyer andrà in scena Io Sheherazade, spettacolo nato dall’idea dei docenti del Conservatorio Giuseppe Martucci di Salerno di condividere la musica d’insieme tra pianisti. Il progetto prevede l’utilizzo del pianoforte come strumento completo, in una forma cameristica inusuale, anzi, addirittura nella pretesa di sostituirsi ad un’orchestra intera, nella trascrizione del capolavoro sinfonico della Suite op.35 di Korsakov operata dal M° Nicola Samale.

Festival della Mongolfiera – Paestum (Sa)

Torna a Paestum il Festival della Mongolfiera. L’appuntamento prenderà il via il 28 settembre e continuerà tutti i giorni fino al 6 ottobre. L’evento è stato organizzato come di consueto da Cilento Mongolfiere e dall’associazione Vivere Paestum, col patrocinio del Comune di Capaccio-Paestum, dell’Aero Club d’Italia e dell’Aeroclub Benevento. I visitatori potranno accedere al villaggio al costo di due euro (l’ingresso è gratuito per i bambini al di sotto dei 12 anni) e vivere momenti magici. Il villaggio comprende un parco giochi ed un punto ristoro oltre che numerose attrattive come gli aquiloni, la caccia alla volpe e, naturalmente le mongolfiere. Tre le opzioni offerte per quanto riguarda le mongolfiere: “Regala un volo“, che permette ad ogni visitatore di regalare ad altri una sessione di volo, con tanto di dedica; il “volo vincolato“, che permetterà di sorvolare su tutti i templi di Paestum, compreso il Parco Archeologico e il “volo libero“, che ha una durata complessiva di due ore, con prenotazione obbligatoria. Qui il programma completo dell’evento.

Festa del Pomodoro Italiano – Angri (Sa) Si terrà ad Angri, in Piazza Doria, nel weekend che da Venerdì 27 a Domenica 29 Settembre 2019 la 3° Edizione di “Pomodoria ” la grande Festa del buon Pomodoro Italiano. Una bella festa che si svolgerà nelle serate, dalle 19.30 alle 01.00, e che vuole far conoscere a tutti le antiche tradizioni della zona e permettere di gustare le eccellenze dell’agro nocerino, valorizzando il pomodoro in tutti i suoi usi nelle specialità culinarie. Negli Stand gastronomici troveremo un ricco Menù a base di pomodoro con tre serate che prevedono anche concerti gratuiti con ospiti d’eccezione. Festa della Pasta – Gragnano (Na) Torna anche quest’anno a Gragnano la “Festa della Pasta”, evento che vuole esaltare il prodotto simbolo del Made in Italy e, in particolare, del Sud Italia, che quest’anno raggiunge la sua 19esima edizione. La Festa della Pasta si terrà il 28 ed il 29 settembre e promette un programma ricco di eventi ed attività con al centro lo “Street Pasta”. A partire dalle 18.00 a via Roma sarà infatti possibile entrare in contatto con il Consorzio di Tutela della Pasta di Gragnano IGP. Nella giornata del 29 settembre invece saranno aperti i pastifici al pubblico così da poter imparare come si fa la pasta. Qui il programma completo

Sagra dei Funghi – Cusano Mutri (BN)

Storico appuntamento nello splendido centro matesino, anche quest’anno sarà una festa “lunga” che si terrà per ben 17 giorni dal 20 Settembre al 6 Ottobre 2019. Una grande festa tutta dedicata alla buona cucina tradizionale ricca di funghi della zona ma anche scoperta delle bellezze paesaggistiche e naturalistiche del comune di Cusano Mutri. I concerti si terranno in uno spazio adiacente all’Area Sagra (loc. “Palata”) e per questioni di sicurezza prevedono un numero limitato di accessi all’area. Per monitorare il numero dei partecipanti è richiesto un ticket simbolico di accesso a tutti e tre i concerti + lotteria abbinata al costo di 5 EURO). Chi arriverà senza ticket ai grandi concerti potrà acquistare solo i ticket di ingresso rimanenti al costo di 5 euro per singolo concerto.