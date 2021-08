Eventi in Costiera Amalfitana: gli appuntamenti del 14 agosto

Continuano gli eventi estivi in Costiera Amalfitana. In questa vigilia di Ferragosto sono tanti gli appuntamenti nei vari borghi del nostro territorio.

Nonostante le limitazioni dovute alla pandemia da Covid-19, in Costiera Amalfitana le varie amministrazioni comunali sono riuscite a mettere in campo un programma di eventi che alterna musica, spettacolo e teatro.

Vediamo allora insieme tutti gli appuntamenti di questa sera di sabato 14 agosto:

Sabato 14 Agosto

Agerola

Agerola sui sentieri degli Dei

QUELLI CHE ASPETTANO…TRA CANTI E MUSICA

riti dionisiaci e danza delle baccanti sul Sentiero Tre Calli

Paipo, località Crocifisso, h 19.00

partenza con guide

Maiori

FRANCESCO RENGA

“ACOUSTIC TRIO – ESTATE 2021”

Anfiteatro del Porto, h 21.30

biglietti su ticketOne o tel. 089 9948351 – 389 672 9968

Ravello

Ravello Concert Society

FOUR AMERICAN SOULS

Riccardo Caruso piano

musiche:

L.M. Gottschalk: Ossian.Two Ballades Op.4;

A.M.C. Beach: Dreaming from “Four Sketches” Op.15, Eskimas Op.64, Improvvisations Op.148 n.4,5;

E. MacDowell: Woodland Sketches Op.51 No.1,3,6;

Sea pieces Op.55 No.1,2,3,4,5;

G. Gershwin: Oh Lady Be Good!, The Man I love, I’ll build a Stairway to Paradise, Do it again!, That certain feeling, Liza, Three Preludes, Rhapsody in Blu;

eticket entry – info: info@ravelloarts.org – phone: +39 089 8424082