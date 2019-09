Eugenio ed Anna, fiori d’arancio a Ravello. E in piazza il saluto degli ultrà del Napoli

Hanno pronunciato il loro fatidico «si» in uno degli angoli più belli di Ravello: il belvedere Principessa di Piemonte. Sono Eugenio Amalfitano e Anna Grimaldi che domenica dinanzi a parenti ed amici sono diventati marito e moglie scambiandosi le fedi nuziali nel corso di un rito civile.

Al termine della cerimonia, che si è svolta al tramonto di una calda domenica di metà settembre, il saluto affettuoso e sincero di tanti amici giunti nella città della musica per festeggiare la giovane coppia di sposi.

E tra questi anche gli amici della Curva A dello stadio San Paolo di Napoli che hanno regalato ad Eugenio un indimenticabile fuori programma nella piazza Duomo. Il tutto organizzato mentre gli sposi stavano per guadagnare la strada che li avrebbe portati nelle location dello shooting fotografico.

«E’ finito il tempo del tifoso adesso ti tocca fare lo sposo» recitava lo striscione srotolato in piazza da alcuni dei componenti del gruppo Spirito Libero che aderisce alla curva del San Paolo. Tra fumogeni e canti, «Tanti auguri a voi» e «Lo diciamo in coro non sarai mai solo» si è materializzata la sorpresa organizzata per sposi al loro arrivo nella piazza di Ravello.

Agli auguri degli amici e dei parenti riservati ad Eugenio ed Anna si uniscono anche quelli, affettuosi e sinceri, dell’intero staff di AmalfiNotizie. Che la vita sia piena di momenti di gioia come questo. Felicità!