Estrazione Superenalotto e Lotto: estrazione oggi 23 gennaio

Anche per il 2020 continuano senza sosta, come accade da anni, le estrazioni per il Superenalotto e del Lotto! Anche per questa sera del 23 gennaio 2020 si rinnova l’estrazione dei numeri del Superenalotto e del Lotto.

Se volete scoprire se i vostri numeri del Superenalotto e Lotto sono quelli vincenti allora vi trovate nel posto giusto. Di seguito tutti i numeri che sono stati estratti alle ore 20.00 di oggi 23 gennaio.

Estrazione Superenalotto:

Numeri estratti: 15-20-23-69-72-81

Numero Jolly 87

Numero Superstar 79 Il 17 settembre è stato realizzato il un 6. Il vincitore si porta a casa ben 66 milioni di euro!La vincita è avvenuta in Emilia Romagna, a Parma. Il montepremi del prossimo concorso supera i 63 milioni di euro. Le vincite immediate sono invece 4.894 con un montepremi totale da dividere di euro 122.350.

Estrazione del Lotto

Bari 1 75 4 87 81 Cagliari 64 17 68 18 66 Firenze 57 87 70 47 30 Genova 21 1 74 12 24 Milano 9 4 18 12 52 Napoli 89 83 38 4 42 Palermo 48 24 41 21 72 Roma 7 39 16 28 38 Torino 43 59 15 85 80 Venezia 36 29 46 40 5 Nazionale 84 65 74 25 50

Estrazioni 10 e lotto

01 – 04 – 07 – 09 – 17 – 21 – 24 – 29 – 36 – 39 – 43 – 48 – 57 – 59 – 64 – 68 – 75 – 83 – 87 – 89

Numero oro 01 Doppio oro 75

Vediamo i numeri ritardatari, quelli che non vengono sorteggiati da tantissimi concorsi. Con 157 concorsi è il 22 su Palermo in vetta alla classifica dei ritardatari del Lotto, seguito dal 7 su Bari che manca da 123.

Terzo numero ritardatario è il 38 su Genova che manca da 111 concorsi.