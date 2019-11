Estrazione Eurojackpot venerdì 22 Novembre: ecco i numeri vincenti di oggi

Dopo una settimana eccoci di nuovo qui per l’estrazione del concorso Eurojackpot che unisce tante comunità.

Eurojackpot è il gioco che ti mette in sfida con il resto d’Europa per vincere un jackpot Milionario.

Tanti paesi in gara per vincere ogni venerdì:Italia, Olanda, Danimarca, Germania, Finlandia, Slovenia,Estonia, Spagna, Svezia, Norvegia, Croazia, Islanda, Lettonia,Lituania, Ungheria, Repubblica Ceca, Slovacchia e Polonia:

Giocare è semplicissimo: basta mettere in gioco almeno 5 numeri su 50 e 2 Euronumeri su 10 al costo di 2€.

Eurojackpot ti premia con ben 12 categorie di vincita, dal 5+2 al 2+1.

Se fai 5+2 vinci il jackpot milionario europeo.

Puoi giocare in ricevitoria e online.Quinsi soltanto cinque numeri e due euronumeri per tentare la fortuna con Eurojackpot. Giocare è semplice, ma vincere non è affatto semplice le probabilità. Per fortuna ci sono 12 categorie di vincita, quindi diverse strade per conquistare premi consistenti.Superiamo i nostri confini per vincere.Gioca responsabilmente, il gioco è vietato alle persone minori di 18 anni.Ci siamo quasi… Estrazione alle 20.00

Concorso 22 Novembre

Numeri: 3 – 12 – 24 – 37 – 38

Euronumeri: 3 – 7