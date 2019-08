Estate di eventi a Minori: si parte il 13 agosto con Francesco Chicchella

Tutto pronto a Minori per una nuova estate di appuntamenti grandi e piccoli per intrattenere residenti e visitatori al di là del mare, dei sentieri, dei colori, dei sapori e della storia del paese.

Gli eventi di Agosto e Settembre sono caratterizzati dalla compresenza di nomi di richiamo e di giovani artisti locali, a riprova della preminenza che l’arte e la bellezza rivestono entro il patrimonio culturale della città.

Si parte martedì 13 agosto, ore 21.00 al Molo “Capitanerie di Porto – Guardia Costiera” “Diffidate dalle imitazioni” con FRANCESCO CICCHELLA . Lunedì 19 Agosto ore 21.00 sempre al Molo “Acustic Trio” con FEDERICO SALVATORE. Sabato 14 Settembre ore 21.00 “Le mie Canzoni Altrui” con NERI MARCORÈ nella VIlla Marittima Romana.

L’augurio dell’Amministrazione Comunale è che anche l’estate 2019, come le precedenti, possa essere vissuta da tutti nella serenità e nella piacevolezza.

É possibile acquistare i biglietti per gli spettacoli presso Pro Loco di Minori, via Roma 089877087 e Ufficio Gustaminori Largo Solaio dei Pastai 0898541609.

Si parte dunque il 13 agosto con Francesco Cicchella, attore, comico, imitatore, cantante e musicista italiano. Comincia a muovere i suoi primi passi nel mondo dell’arte studiando pianoforte e canto jazz al Conservatorio di San Pietro a Majella di Napoli. All’età di 17 anni, vince il Premio Totò alla comicità e appare per la prima volta in tv come ospite di una puntata di Cominciamo bene su Rai 3, in veste di imitatore e cantante. Successivamente, sempre nello stesso anno, diventa parte del cast fisso del programma Stiamo tutti bene su Rai 2.

Nel 2009 entra a far parte del cast di Made in Sud insieme a Vincenzo de Honestis, con il quale nel 2007 forma il duo “Doppia Coppia”. Nelle varie edizioni del programma Cicchella imita in chiave parodistica Michael Bublé, Gigi D’Alessio, Massimo Ranieri e Kekko Silvestre dei Modà.