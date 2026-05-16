C’è chi colleziona follower e chi, invece, preferisce collezionare tramonti, partite improvvisate sulla sabbia e risate che restano addosso anche dopo agosto. È da questa idea semplice ma potentissima che riparte il progetto del tesserino Gen-Z dello stabilimento balneare Ke’e Beach di Pontecagnano Faiano, l’iniziativa dedicata ai ragazzi dai 14 ai 20 anni che, dopo il grande riscontro della scorsa estate, torna con una nuova edizione ancora più ricca di esperienze, attività e occasioni di incontro.

Non una semplice tessera stagionale, ma un vero pass per vivere il mare in modo diverso: dodici settimane di libertà, aggregazione e giornate condivise lontano dalla dipendenza da schermi e notifiche. Un progetto che mette al centro la socialità autentica, quella fatta di presenza, spontaneità e tempo vissuto davvero.

«Lo scorso anno abbiamo percepito qualcosa di molto forte: i ragazzi hanno voglia di stare insieme sul serio, di uscire dalla dimensione virtuale e ritrovare spazi in cui sentirsi liberi senza dover per forza apparire», racconta Martina Iacovazzo. «Per questo abbiamo deciso di riproporre il tesserino Gen-Z: perché non è nata semplicemente un’iniziativa estiva, ma una piccola comunità fatta di energia positiva, amicizie e condivisione».

L’obiettivo del Ke’e Beach resta chiaro: offrire ai più giovani un luogo in cui il mare diventi esperienza, incontro e crescita personale. Nessun approccio nostalgico o paternalistico, ma un linguaggio vicino alla loro sensibilità e ai loro ritmi. Musica, sport, giochi di gruppo, momenti di relax e attività pensate insieme ai ragazzi saranno il cuore pulsante dell’estate 2026.

«Non vogliamo dire ai giovani cosa devono fare o come devono divertirsi», prosegue la Iacovazzo. «Vogliamo semplicemente creare le condizioni giuste affinché possano sentirsi bene, conoscersi davvero e vivere giornate leggere. Oggi questo tipo di leggerezza è diventato quasi un lusso, e noi crediamo abbia un valore enorme».

Anche il costo della tessera resta volutamente accessibile, nel segno di una filosofia inclusiva che punta a coinvolgere le famiglie e a rendere il mare un’opportunità concreta per tutti.

«Dietro questa scelta c’è una convinzione precisa: investire nei ragazzi significa investire nel territorio e nelle relazioni umane», sottolinea ancora Martina Iacovazzo. «La nostra idea di popolarità non passa dai numeri online, ma dalla capacità di lasciare un ricordo bello nella vita delle persone».

Con il ritorno del tesserino Gen-Z, il litorale di Pontecagnano Faiano si prepara così ad accogliere una nuova stagione fatta di sole, energia e connessioni vere. Quelle che non hanno bisogno di filtri, perché funzionano già così.