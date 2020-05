Estate 2020, rilancio turismo: bonus vacanze. Ecco a chi spetta e come funziona

L’emergenza Covid-19 ha messo in ginocchio l’economia del nostro paese, in particolare il comparto turistico che dovrà affrontare un’estate molto difficile.

Per cercare di rilanciare questo settore, il Governo, prevede di istituire il bonus vacanze. Ovviamente questo tipo di sussidio sarà fornito solo a chi rispetterà i paletti previsti.

La misura, prevista all’articolo 183 del decreto Rilancio, introduce un tax credit per le spese sostenute dal 1 luglio al 31 dicembre. Il bonus può raggiungere i 500 euro per le famiglie di almeno tre persone e scende a 300 nel caso di nuclei da 2 persone e 150 euro per i single. Il contributo è riconosciuto a tutti i nuclei familiari con reddito ISEE non superiore ai 40 mila euro.

Secondo quanto riportato da Repubblica, il credito viene corrisposto per l’80% sotto forma di sconto direttamente da parte della struttura turistica presso cui si soggiorna, ad esempio un b&b o un agriturismo, mentre il restante 20% può essere portato in dichiarazione dei redditi come detrazione fiscale.