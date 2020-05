Estate 2020, fase due: le regole da rispettare in Campania per sole, mare e tintarella

L’estate che sta per arrivare sarà completamente diversa da come potevamo immaginarla solo pochi mesi fa. Il Covid-19 ha stravolto tutto. Sulle spiagge della Campania così come del resto d’Italia ci saranno da rispettare regole molto ferree.

Secondo quanto riportato da Leggo sarebbero pronti alcuni piani ai quali i bagnanti dovranno necessariamente adeguarsi per poter usufruire delle spiagge.

“Spiagge e isole della Campania sono tra le mete più ambite dai vacanzieri. Sulla Costiera Amalfitana e nel Cilento si sta pensando si sta pensando di contingentare gli ingressi nelle spiagge affidando ai vigili i controlli sui tratti liberi. A Ischia si pensa invece di creare delle piattaforme galleggianti gestite direttamente dagli stabilimenti che possano ospitare 2/3 persone con lettini e protezione per il sole. Una sorta di solarium in mare aperto e distante da tutto e tutti”.

Regole abbastanza ferree che però riguarderanno non solo la Campania ma tutte le regioni che affacciano sul mare. Di seguito alcuni esempi.

“La data di riapertura sulla riviera romagnola non è stata ancora decisa, ma per chi pensa a un’estate in campeggio, le associazioni di categoria giurano di essere pronte con distanziamento sociale e sanificazione continuativa. Sulle spiagge si pensa invece di consentire il pranzo direttamente sotto l’ombrellone, che dovrà essere a distanza di sicurezza dagli altri, per evitare file e assembramenti nei punti di ristoro. Per chi invece preferisce prendere il sole in terrazza o in giardino, a Rimini ci si sta organizzando per la consegna dei lettini direttamente a casa. Insomma, come ora in lockdown tintarella home-made”.

“Il governatore Emiliano in Puglia spera di poter consentire l’ingresso nella Regione a chi arriva da fuori ma se così non sarà ci sarà comunque una circolazione di persone e dunque non è escluso che si possa far sottoporre a tampone i vacanzieri”.

“Il litorale romano e laziale rischia di essere molto affollato, complice la vicinanza con la capitale e il fatto che molti romani si presume non vadano in vacanza questa estate preferendo restare in zona, e per questo numerose località stanno pensando di creare un sistema che attraverso una «app» possa consentire di prenotare il proprio posto in spiaggia e un «braccialetto» che segnali eventuali assembramenti. Tutte le spiagge avranno ingressi a numero chiuso e distanziamento garantito su arenile e ristoranti in spiaggia”.