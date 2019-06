Questa sera su Canale 5 andrà in onda la semifinale di All Together Now il programma condotto da Michelle Hunziker e J-Ax, del quale Erica Loi è stata grande protagonista.

Il format è molto semplice, ci sono aspiranti cantanti o semi professionisti, che si esibiscono davanti ad un muro composto da 100 persone.

Chi riesce a far alzare tutti i componenti, tutti esperti del settore, si aggiudica direttamente la finale.

Come detto questa sera ci sarà la semifinale che darà accesso solo ai più bravi alla fase finale dello show.

Erica Loi All Together Now: chi è, età, semifinale, curiosità e vita privata

Erica Loi ha conquistato il pass per la semifinale cantando Simply the best di Tina Turner.

Durante la sua esibizione ha emozionato i giudici componenti del muro visto che è riuscita ad ottenere uno straordinario 75.

Insieme a lei sono approdati in semifinale: Rosy Messina,Veronica Liberati, Augusta Procesi, Daria Biancardi, Antonio Gerardi, Gregorio Rega, Samantha Discolpa, Luca Di Stefano, Matteo Bigazzi, Federica Benci, Manuel Colecchia, Tania Frison, Desiriè Bert, Dennis Fantina, Letizia Chimienti, Carlo Paradisone, Antonio Toni, Anna Faragon ed Samuele Di Nicolò.

Per scoprire se riuscirà a conquistare la finale non resta che sintonizzarsi questa sera in prima serata, ovviamente su Canale 5.