E’ uno degli attori più conosciuti e amati del panorama televisivo e cinematografico italiano, parliamo di Enzo Salvi.

Con la sua simpatia ha raccolto l’ammirazione e la stima di migliaia di persone che lo seguono con affetto.

Chi è Enzo Salvietà, moglie, figli, cane, carriera, curiosità e vita privata

Vincenzo Salvi, è nato il 16 agosto del 1963 a Roma.

L’esordio arriva al cinema con un film di grandissimo successo come Vacanze di Natale 2000. L’anno seguente partecipa a BodyGuards – Guardie del corpo, insieme a Boldi e De Sica.

Continua la sua scalata nel mondo del grande schermo partecipando a diversi cinepanettoni come Merrt Christmas, Natale sul Nilo e Natale in India.

Negli anni successivi è stato protagonista di molti altri film di successo come Le Barzelette, Olè, Notte Prima degli esami e Notte prima degli esami oggi.

I suoi personaggi sono molto amati e li riporta in molte pellicole come 2061 – un anno eccezionale, Un’estate al mare, Ex, A Natale mi sposo.

Continua a collezionare successi partecipando a Femmine contro maschi, Matrimonio a Parigi, Una cella in due, Com’è bello far l’amore, Operazione vacanze, E io non pago – L’Italia dei furbetti, Matrimonio al sud, Fausto e Furio.

Ha partecipato a moltissimi programmi televisivi come Punto su di te, Stasera tutto è possibile, Monte Bianco – sfida verticale.

Si è cimentato anche con i reality show, nel 2016 partecipa a L’Isola dei famosi.