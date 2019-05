Andrà in onda questa sera l’ultima puntata dell’ottava stagione di Ciao Darwin e a vestire i panni di Madre Natura ci sarà la bellissima Ema Kovac.

La sfida proposta dal programma del venerdì sera di canale 5 vedrà la sfida tra Umani, capitanati da Claudia Ruggeri e Mutanti capitanati dal Ken Umano.

Chi è Madre Natura: età, carriera, vita privata e fidanzato di Ema Kovac

Ema Kovac è nata in Croazia nel 1992. Si da piccola ha mostrato la sua passione per il mondo della moda che è poi divenuto il suo mondo.

Dalla sua Croazia si è trasferita in Italia, per la precisione a Milano, dove per motivi di lavoro.

Si è, inoltre, iscritta alla facoltà di Business & Management presso l’Università cattolica proprio di Milano.

Grazie alla sua bellezza è stata capace di lavorare come modella con i marchi più noti al mondo come Versace, Cavalli e Guess.

Per quanto concerne la sua vita privata, pare che la bella Ema sia fidanzatissima e felicissima al fianco del suo Luca.

I due compaiono spesso insieme sui rispettivi profili social dove condividono momenti della loro quotidianità con i fan.

Per lei quello di questa sera a Ciao Darwin è un ritorno. E’ stata proprio Ema Kovac ad aprire questa stagione vestendo i panni di Madre Natura.