L’elisoccorso notturno verso l’ospedale Ruggi di Salerno è di fatto compromesso. A denunciarlo sono i sindaci della Costa d’Amalfi, che hanno inviato una richiesta urgente alle istituzioni per il ripristino immediato dell’illuminazione dell’eliporto.

Al centro della segnalazione, una criticità che si protrae da mesi: l’assenza di illuminazione sull’eliporto dell’ospedale “San Giovanni di Dio e Ruggi d’Aragona”, condizione che impedisce gli atterraggi nelle ore notturne.

Una situazione che ha conseguenze dirette sulla gestione delle emergenze. In più occasioni, infatti, gli elicotteri decollati dalla Costiera sono stati costretti a deviare verso l’aeroporto di Pontecagnano, con il successivo trasferimento dei pazienti in ambulanza su una rete viaria già complessa. Un passaggio che comporta una perdita di tempo prezioso, determinante nei casi più gravi.

Il paradosso evidenziato dai sindaci è evidente: mentre in Costiera, grazie all’elisuperficie di Scala, è garantita la piena operatività del servizio anche di notte, l’ospedale di riferimento non risulta adeguatamente attrezzato per ricevere i pazienti.

Una “falla grave e intollerabile” nel sistema di emergenza-urgenza, così viene definita nel documento ufficiale, che rischia di compromettere il diritto alla salute per migliaia di residenti e per i numerosi turisti presenti sul territorio.

Per questo la Conferenza dei Sindaci chiede interventi immediati: il ripristino dell’illuminazione dell’eliporto, un cronoprogramma certo per la piena operatività e la convocazione urgente di un tavolo tecnico.