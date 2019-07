Elisabetta Gregoraci è senza ombra di dubbio una delle showgirl più conosciute e amate del piccolo schermo.

Grazie alla sua bellezza, al suo fascino e alla sua simpatia ha conquistato il cuore di milioni di persone che la seguono con affetto.

Elisabetta Gregoraci: chi è, età, fidanzato, figlio, carriera e vita privata

Elisabetta Gregoraci è nata a Soverato l’8 febbraio del 1980. Muove i suoi primi passi nel mondo della moda quando viene eletta miss Calabria.

Pian piano diventa uno dei volti più noti e conosciuti del mondo della moda, sfilando per marchi conosciutissimi in tutto il mondo.

Inizia a lavorare in televisione facendo da comparsa in alcuni film e serie tv Il cielo in una stanza, C’era un cinese in coma di Carlo Verdone, Le ragazze di Piazza di Spagna 3, Un medico in famiglia.

Comincia a farsi largo nel mondo della televisione conducendo su Rai 2 Destinazione Sanremo nel 2002.

Due anni dopo è alla guida di Libero e BravoGrazie. Da qui inizia una carriera ricca di soddisfazioni.

In televisione ha partecipato, tra gli altri, a programmi come Buona Domenica, Baila, Made in Sud e Battiti Live.

Per quanto concerne la sua vita privata, si è fidanzata nel 2006 e ha sposato nel 2008 Flavio Briatore, dal loro amore è nato Nathan Falco nel 2010.