Elisa Bartoli è una delle grandi protagoniste di questa edizione del campionati mondiali femminili.

Con le sue prestazione ha collaborato a condurre la nostra rappresentativa, almeno per il momento, fino ai quarti di finale contro l’Olanda.

Chi è Elisa Bartoli: età, carriera e vita privata difensore Italia Femminile

Elisa Bartoli è nata a Roma, il 7 Maggio del 1991. Sin da piccola si è avvicinata al mondo del calcio, sua grande passione.

Cresce proprio nelle giovanili della Roma dove gioca in primavera ed esordisce in Serie B e nel giro di tre anni compie il doppio salto passando dalla A2 per finire in Serie A.

Nel 2012 si trasferisce in Sardegna per giocare con la Torres, con la quale in tre anni gioca 59 partite collezionando 7 gol e vince uno scudetto nel 2012/13.

A seguire la stagione al Mezzanica e poi il passaggio per due stagioni alla Fiorentina e anche con i viola vince il titolo nazionale nel 2016/17 e 2 coppa italia. Lo scorso anno il ritorno a casa, la Bartoli torna nella sua Roma.

Per quanto riguarda la sua esperienza in nazionale, è iniziata nel 2013 contro la Finlandia. Da quel momento ha vestito per ben 57 volte la maglia azzurra siglando al momento un solo gol contro la Repubblica Ceca.