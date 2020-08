Elezioni regionali 2020: Giordano, De Rosa e Vitagliano i tre candidati della Costiera Amalfitana

Sono state ufficializzate oggi le liste e i candidati per le elezioni regionali 2020 che si terranno il 20 e 21 settembre.

Per quanto concerne la Campania i candidati alla presidenza sono al momento sei: con De Luca e Caldoro ci sono Valeria Ciarambino per il Movimento 5 Stelle, Giuliano Granato per Potere al Popolo, Sergio Angrisano con la lista Terzo polo e Gabriele Nappi con Naturalismo.

Per quanto concerne la Costiera Amalfitana saranno tre i candidati al Consiglio Regionale della Campania: Antonio Giordano, sindaco di Tramonti per 10 anni e medico chirurgo, che scenderà in campo con la lista De Luca Presidente.

L’attuale primo cittadino di Atrani, Luciano De Rosa Laderchi, farà la sua corsa elettorale all’interno della lista Democratici e Progressisti con De Luca Presidente.

A sostegno di Caldoro, invece, il medico generico di Maiori, Gaetano Vitagliano, che sarà candidato nella lista Unione di Centro.