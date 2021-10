Elezioni comunali Volla Ballottaggio: liste, risultati e spoglio in tempo reale

Il 17 e 18 ottobre si svolgeranno le elezioni per decidere il candidato sindaco delle città in cui, durante il primo turno, non si è raggiunto un risultato definitivo.

Tra i comuni campani interessati al ballottaggio c’è il comune di Volla.

Risultato primo turno

Al primo turno ha avuto la meglio Ivan Aprea che ha superato il 48% mentre il secondo più votato è stato Giuliano Di Costanzo con il 40%.

Ivan Aprea 47,68%

Christian De Luca 11,90%

Giuliano Di Costanzo 40,41%

Ballottaggio Volla: le liste

Candidato sindaco: Ivan Aprea Accoltellato davanti scuola: 15enne in ospedale per sedare una rissa Cronaca Redazione Campania - Un ragazzo di appena 15 anni nel Salernitano è stato accoltellato davanti scuola durante la giornata di ieri.Il giovane si sarebbe intromesso per sedare... INTESA PER VOLLA Albano Giuseppe

Borrelli Gaetano

Casagrande Immacolata

Castiello Raffaele

Coppeto Maria

D’Aponte Salvatore

De Micco Antonio

Di Napoli Antonella

Donato Pasquale (Lino)

Esposito Sabrina

Ferraro Rossella

Neri Antonio

Rea Tommaso

Russo Ivan

Veneruso Imma

Vivo Filomena SIAMO VOLLA Borrelli Chiara

Campese Gabriella

Castaldo Giustina

Citarelli Valeria

Damiano Vincenza

De Crescenzo Gerardo

Di Costanzo Lucia

Ferrante Raffaella

Manfellotti Vincenzo

Merone Carmela

Montanino Raffaele

Napoletano Daniela

Perdono Domenico

Rea Nunzia

Ricciardi Raffaele

Viscardi Raffaele TERRA E VITA De Simone Gennaro

Borrelli Teresa

Riccio Giovanni (Giovannone)

Raciti Rosario

Carbonaro Antonella

Laghi Maria

Muscerino Carmela

Acampora Alessia

Cocozza Orlando

Nappo Domenico

Cacace Maria

Incarnato Giuseppe

Capasso Maria

Imperatore Roberto Giuseppe

D’Ambrosio Giuseppe

Schiavo Vincenzo Candidato sindaco: Giuliano Di Costanzo FREEVOLLA Aprano Anna

Cozzolino Vittorio

De Micco Michele

Filosa Raffaele

Minino Giuseppe

Molisso Francesco

Petrazzuolo Ciro

Pizzo Martina

Rea Lucia

Sannino Michele

Scala Maria Rosaria

Scognamiglio Ciro

Vigliena Giovanna MOVIMENTO 5 STELLE Musella Dario

Alaia Viviana

Castiello Luigi

Cennamo Roberto

Coppola Immacolata

D’Alessandro Fabio

Della Corte Daria

Gallaro Luigi

Genovino Angelo

Maresca Raffaella

Nicolò Anna

Noli Fabio

Ottaiano Gennaro

Papa Paola

Pastore Jonathan

Persico Gennaro PARTITO DEMOCRATICO Costagliola Carmela (Lilly)

Cincirdé Valentina

La Rocca Melania

Patrone Daniela

Tonno Mariarosaria

Vinno Vincenza

D’Agostino Ciro

Giordano Francesco

Granato Giuseppe

Imperato Giovanni

Mastrolillo Vito

Matteo Rosario

La Rocca Pasquale

Paparo Domenico

Pipolo Gianluca

Viola Vincenzo

Ballottaggio Volla: sondaggi

Al momento non sono stati resi noti ancora sondaggi relativi alle Elezioni comunali a Afragola. Con l’avvicinarsi dell’election day è possibile che riusciremo a fornirvi tali dati.

Di certo il dato del primo turno è un aspetto da tenere in considerazione. Come detto in precedenza Ivan Aprea che ha superato il 48% mentre il secondo più votato è stato Giuliano Di Costanzo con il 40%. Ovviamente l’esito del ballottaggio è tutt’altro che scontato.

Lo spoglio si terrà alla chiusura delle urne che è fissata per le ore 15 del 17 ottobre.

Ballottaggio Volla: i risultati in diretta

Ivan Aprea

Giuliano Di Costanzo