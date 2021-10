Elezioni comunali Vico Equense Ballottaggio: liste, risultati e spoglio in tempo reale

Il 17 e 18 ottobre si svolgeranno le elezioni per decidere il candidato sindaco delle città in cui, durante il primo turno, non si è raggiunto un risultato definitivo.

Tra i comuni campani interessati al ballottaggio c’è il comune di Vico Equense.

Risultato primo turno

Al primo turno ha avuto la meglio Aiello Giuseppe che ha superato il 48% mentre il secondo più votato è stato Maurizio Cinque con il 36%.

Maurizio Cinque 36,78%

Giovanni Ponti 5,91%

Giuseppe Ferraro 9,22%

Aiello Giuseppe 48,09%

Ballottaggio Vico Equense: le liste

Candidato sindaco: Peppe Aiello

FRATELLI D'ITALIA Gianna Daniela (Daniela)

Russo Giuseppe (Peppe)

Starace Giovanni

Balestrieri Andrea (Andrea)

Astarita Ferdinando

Guidone Giuseppe

Coppola Raffaele

Cosenza Giancarlo

De Simone Raffaele

Apuzzo Luigi

Guida Maurizio

Circiello Martina Benedetta (Martina)

Cioffi Vincenza (Enza)

Caso Angela

Cavaliere Rosa

Spasiano Immacolata (Imma) L845 Arpino Bartolomeo

Avellino Maria Paola

Caccioppoli Giuseppe (Peppe)

Celentano Aurelio

Cerasuolo Natascia

Cilento Giuseppe (Peppe)

Di Gennaro Libera

Di Guida Marilisa

Di Martino Daniela

Guida Michela

Maffucci Ciro (Ciro)

Mario Pietro (Pietro)

Persico Roberto

Staiano Rossella (Rossella)

Verde Luigi

Violante Antonietta PEPPE AIELLO SINDACO Apuzzo Carolina

Arpino Michele

Castellano Maria

Celentano Martina

Cioffi Sebastiano

Doriano Giuseppina

Esposito Eugenio

Guida Salvatore (Presidente)

Leone Federica

Raganati Domenico

Somma Filomena

Staiano Bartolomeo (Bartolo)

Staiano Colomba

Vinaccia Daniele

Visco Giovanni

Verrone Antinea TRA LA GENTE Buonocore Andrea (Andrea)

Arpino Raffaella

Balestriere Mario

Cioffi Antonio

De Martino Gianluca

De Rosa Raffaella Sara (Sara)

De Simone Francesco (Blek)

Esposito Andrea

Lombardi Francesco (Diego)

Marrone Chiara

Trombetta Domenico

Vanacore Antonio

Vanacore Ida

Vanacore Vittoria (Vittoria) UDC Cinque Gennaro (Telearredo)

Cioffi Vincenzo (Maresciallo)

Savarese Sara

De Simone Antonino

Di Martino Antonino (Guardiano)

Aiello Patrizia

Starace Ciro

Cacciapuoti Raffaele (Nino)

Savarese Mariangela (Angela)

Ferro Emanuela (Manuela)

Savarese Mario

Buonocore Mariateresa (Titti)

Celentano Mariagrazia

Todisco Orlando (Orlando)

Scaramellino Dario

Barba Pietro Candidato sindaco: Maurizio Cinque AMICI A QUATTRO ZAMPE Esposito Angela

Parlato Antonio

Mastro Vincenzo

Del Pizzo Ilaria

Marcantonio Roberto

Staiano Carmen Natasha

Imperato Vincenzo

Maresca Elisabetta

Arpino Serghij Francesco

Cioffi Ciro Giovanni

Imperato Elvira LIBERAMENTE Breglia Antonio

Carbone Carmela (Lina)

Cioffi Luigi

Buonocore Assunta

Ferraro Adelina

Cosentino Adele

Vanacore Camillo (Camillo)

Martire Francesca

Guidone Renato

Vanacore Maria

Staiano Francesco

De Simone Mara MAURIZIO SINDACO Giannico Raffaele (Lello)

Aiello Luisa

Di Martino Maria (Marialuisa)

Porzio Giuseppina

Cioffi Gioacchino (Giacchino)

De Simone Raffaella

Apreda Giovanna

Starace Francesco

Breglia Enza

Tramparulo Carmine Giovanni (Giovanni)

Vanacore Marco

Buonocore Aldo (Aldo)

De Martino Salvatore Mariano (Mariano)

Maresca Tommaso (Tommasone) MOVIMENTO 5 STELLE Irlando Antonio

De Simone Gaetano

Di Palma Giuseppina

Cafiero Agostino

Montuori Giovanna

Esposito Clementina

Bifulco Luca

Staiano Antonio

Magliano Dario

Mariano Castellano Bartolo

Carbone Valentina

Martone Nicola

D’Averio Gaia

Cuomo Aniello SOCIETA’ CIVILE Vanacore Luigi (Ginetto)

Esposito Mariacarmela (Marica)

Arpino Bartolomeo (Bartolo)

Apuzzo Gianpaolo

Di Martino Antonietta

De Simone Antonio

Cinque Giuseppina

Buonocore Michele (Michele)

Coppola Claudio

Cuomo Anna

Guidone Giuseppe

Caso Giacomo

Di Caterina Giuseppe (Pinotto)

Di Gennaro Anna VICO SOSTENIBILE Alvino Giuseppe (Peppe)

Esposito Francesca (Francesca)

Bracciale Roberto

Cannavacciuolo Michele

Caso Francesco

Di Maio Roberto

Esposito Viviana

Guida Antonino

Prisco Carmen

Savarese Angela

Starace Annamaria

Ferraro Sonia

Ballottaggio Vico Equense: sondaggi

Al momento non sono stati resi noti ancora sondaggi relativi alle Elezioni comunali a Vico Equense. Con l'avvicinarsi dell'election day è possibile che riusciremo a fornirvi tali dati.

Di certo il dato del primo turno è un aspetto da tenere in considerazione. Come detto in precedenza Aiello Giuseppe che ha superato il 48% mentre il secondo più votato è stato Maurizio Cinque con il 36%. Ovviamente l’esito del ballottaggio è tutt’altro che scontato.

Lo spoglio si terrà alla chiusura delle urne che è fissata per le ore 15 del 17 ottobre.

Ballottaggio Vico Equense: i risultati in diretta

Aiello Giuseppe

Cinque Maurizio