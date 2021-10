Elezioni comunali Teggiano: Michele di Candia eletto sindaco

Tutto pronto per le elezioni comunali 2021. Anche i residenti di Teggiano sono stati chiamati alle urne per rinnovare il consiglio comunale della propria città.

Vediamo allora i candidati, le liste, i sondaggi ed i risultati sulle comunali per il centro in provincia di Salerno.

Elezioni comunali Teggiano: i candidati

Il candidato a sindaco per le elezioni comunali di Teggiano è solo uno: Michele di Candia.

Elezioni comunali Teggiano: la lista

Candidato sindaco: Michele di Candia

Teggiano Europea, costruiamo il nostro futuro

Babino Lisa Grazia

Chirico Maddalena Anna

Cimino Rosa

D’Alto Vincenzo

D’Elia Conantonio

D’Elia Luciana

Di Candia Katia

Federico Marisa

Forlano Giuseppe Forlano

Marino Sofia

Morello Luigi

Trezza Mario

Elezioni comunali: sondaggi

Al momento non sono ancora stati resi noti i sondaggi relativi alle Elezioni comunali, ma con l’avvicinarsi dell’election day è possibile che riusciremo a fornirvi tali dati. Visto anche il numero limitato di abitanti non è detto che le società specializzate decidano di concentrarsi per quanto concerne gli exit poll. In qualsiasi caso vi terremo aggiornati.

Elezioni comunali Teggiano: spoglio in tempo reale

Sezioni: 10 / 10

Michele di Candia 3.892 100,00%