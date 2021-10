Elezioni comunali Siano: canditati, liste e sondaggi. Segui lo spoglio in diretta

Tutto pronto per le elezioni comunali 2021. Anche i residenti di Siano sono stati chiamati alle urne per rinnovare il consiglio comunale della propria città.

Vediamo allora i candidati, le liste, i sondaggi ed i risultati sulle comunali per il centro in provincia di Salerno.

Elezioni comunali Siano: i candidati

I candidati a sindaco per le elezioni comunali di Siano sono due: Giorgio Marchese e Gerardo Zambrano.

Elezioni comunali Siano: le liste

Candidato sindaco: Giorgio Marchese

Siano al Centro con Giorgio Marchese sindaco

Albano Fortura

Albano Giuseppe

Botta Carmine

Botta Teresa

Caiazza Domenico

Cerrato Raffaele

De Maio Palmina

Di Benedetto Grazia

Di Filippo Gerardo

Di Filippo (Puffo) Rocco

Leo Albina

Leone Fiordelisa

Marrone Erminia

Rinaldi (Birrone) Gerardo

Russo Antonio

Leo Alfonso

Candidato sindaco: Gerardo Zambrano

Noi Liberi con Gerardo Zambrano sindaco

Alfano Melissa

Aliberti Giuseppe

Aliberti Rosa della Rosa

Andreottola Nicola

Botta Anna

Di Filippo Alfonso (Fo)

Di Filippo Rocco (Roc)

Izzo Luigi

Leo Carmine (Caio)

Leo Orsola (Lina)

Liberti Raffaella (Filomena)

Masi Mary (Maria)

Masi Roberto (Rob)

Mancino Antonella

Sellitto Teresa

Aliberti Carmine

Elezioni comunali: sondaggi

Al momento non sono ancora stati resi noti i sondaggi relativi alle Elezioni comunali, ma con l’avvicinarsi dell’election day è possibile che riusciremo a fornirvi tali dati. Visto anche il numero limitato di abitanti non è detto che le società specializzate decidano di concentrarsi per quanto concerne gli exit poll. In qualsiasi caso vi terremo aggiornati.

Elezioni comunali Siano: spoglio in tempo reale

