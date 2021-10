Elezioni comunali Sant’Arpino: Ernesto Di Martino eletto sindaco

Cresce l’attesa per le elezioni comunali 2021 e anche i residenti di Sant’Arpino sono stati chiamati alle urne per rinnovare il consiglio comunale della propria città.

Vediamo allora i candidati, le liste, i sondaggi ed i risultati sulle comunali per il centro in provincia di Caserta.

Elezioni comunali Sant’Arpino: i candidati

I canditati sindaco per le elezioni comunali di Sant’Arpino sono tre: Iolanda Boerio, Ernesto di Mattia e Eugenio di Santo.

Elezioni comunali Sant’Arpino: le liste

Candidato sindaco: Iolanda Boerio

PROGETTO PER SANT’ARPINO

Chianese Nicola

Cicatiello Gennaro

Crispino Pasquale

D’Errico Antonio

Desio Adriana

Fioratti Gianluca

Grassia Anna

Guida Andrea

Lettera Salvatore

Lettera Umberto

Mormile Salvatore

Possente Immacolata

Quattromani Immacolata

Sala Alessandro

Tizzano Caterina

Zullo Katia

Candidato sindaco: Ernesto di Mattia

RISORGIMENTO ATELLANO

Belardo Speranza

Bilancio Immacolata

Caccavale Luigi

Cammisa Domenico

Capasso Gennaro

D’Agostino Assunta

Decembrino Nicole

Dell’Aversana Matilde

D’Errico Giovanni

Di Monte Loredana

Di Petrillo Simona

Di Serio Ernesto

Lavino Gaetano

Maisto Giovanni

Mondo Luigi

Tinto Ivana

Candidato sindaco: Eugenio di Santo

INSIEME CON EUGENIO DI SANTO

Chianese Donata

Coppola Rosaria

D’Errico Rossella

Dell’Aversana Raffaele

Della Rossa Nicola

Di Muro Antonio

Di Santillo Aniello

Liberti Raffaella

Merenda Nicola

Pezone Francesco

Pezzullo Angelo

Pezzella Anna

Pezzella Domenico

Romano Nicola

Saviano Mariarosaria

Tramontano Giuseppe

Elezioni comunali Sant’Arpino: sondaggi

Al momento non sono stati resi noti ancora sondaggi relativi alle Elezioni comunali ma con l’avvicinarsi dell’election day è possibile che riusciremo a fornirvi tali dati. Visto anche il numero limitato di abitanti non è detto che le società specializzate decidano di concentrarsi per quanto concerne gli exit poll o i sondaggi sul centro nel Casertano. In qualsiasi caso vi terremo aggiornati.

Elezioni comunali Sant’Arpino: spoglio in tempo reale

Iolanda Boerio 2.524 – 30,59%

Ernesto di Mattia 2.897 – 35,12%

Eugenio di Santo 2.829 – 34,29%