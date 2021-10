Tutto pronto per le elezioni comunali 2021. Anche i residenti di Montesano sulla Marcellana sono stati chiamati alle urne per rinnovare il consiglio comunale della propria città.

Vediamo allora i candidati, le liste, i sondaggi ed i risultati sulle comunali per il centro in provincia di Salerno.

Elezioni comunali Montesano sulla Marcellana: i candidati

I candidati a sindaco per le elezioni comunali di Montesano sulla Marcellana sono due: Rosa Domenica Campiglia e Giuseppe Rinaldi.

Elezioni comunali Montesano sulla Marcellana: le lista

Candidato sindaco: Rosa Domenica Campiglia

Uniti per Montesano

Cestari Pasquale (Lino)

De Paolo Michelina

Garruto Gianfranco

Gorrese Luisa

Lapenta Mariana

Negro Vincenzo

Pepe Assunta (Tina)

Perrotta Mario Nicola

Pisano Maurizio

Radesca Maria

Radesca Fracesco

Vassallo Carmine

Candidato sindaco: Giuseppe Rinaldi

Nuova Montesano

Bartomeo Giuseppe (Bart)

Bianculli Nicola (Nico)

Cestari Tommaso

D’Acunti Giuseppe

De Luca Antonietta (Antonella)

Di Pierri Carmela (Carmen)

Gagliotta Giuseppe

Garone Michele Franco

Lauria Nico

Manilia Marzia

Mangino Maria

Radesca Giovanni

Elezioni comunali: sondaggi

Al momento non sono ancora stati resi noti i sondaggi relativi alle Elezioni comunali, ma con l’avvicinarsi dell’election day è possibile che riusciremo a fornirvi tali dati. Visto anche il numero limitato di abitanti non è detto che le società specializzate decidano di concentrarsi per quanto concerne gli exit poll. In qualsiasi caso vi terremo aggiornati.

Elezioni comunali Montesano sulla Marcellana: spoglio in tempo reale

Sezioni: 9 / 9 (Tutte)

Rosa Domenica Campiglia 1.429 – 34,19%

Giuseppe Rinaldi 2.750 – 65,81%