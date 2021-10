Elezioni comunali Eboli: candidati, liste e sondaggi. Segui lo spoglio in diretta

Tutto pronto per le elezioni comunali 2021. Anche i residenti di Eboli sono stati chiamati alle urne per rinnovare il consiglio comunale della propria città.

Vediamo allora i candidati, le liste, i sondaggi ed i risultati sulle comunali per il centro in provincia di Napoli.

I candidati a sindaco per le elezioni comunali di Eboli sono otto:

Damiano Capaccio, Damiano Cardiello, Mario Conte, Antonio Cuomo, Alfonso Del Vecchio, Cosimo Pio Di Benedetto, Alessandro La Monica, Giancarlo Presutto.

Candidato sindaco: Damiano Capaccio

Eboli Responsabile

Aita Vito

Baldoni Johnny Frank

Belmonte Maria Rosaria

Capone Rosa Maria

Castiglia Valerio

Cicalese Vincenzo

Cioffi Pantaleone

Di Bella Rosaria

Di Rosario Tommaso

Ferrara Davide

Gallotta Rossella

Infante Pierino

Manna Marilena

Marano Nicola

Marra Daniele

Masillo Mafalda

Massarelli Paola

Nigro Lucia

Palladino Roberto

Ristallo Antonio

Rosania Maria Carmela

Santimone Alessandra

Tarantino Giovanni

Tenza Chiara

Movimento 5 Stelle

Ingenito Marianna

Attanasio Andrea

Barone Anna Rita

Busillo Valentino

Castoro Antonio

Colicino Ida

D’Amato Carmela

Della Corte Nicolò

Diop Thierno Birahim

Esposito Emmanuel

Ferrara Sisto

Fischetti Italo

Formicola Vitantonio

Gasparro Cristian

Glielmi Antonio

Guariglia Sara

Guerra Erminio

Guida Anna

Langone Ruben

Maglio Raffaele

Maioriello Concetta

Naddeo Maria

Salerno Federico

Santimone Lucia

Candidato sindaco: Damiano Cardiello

Io Eboli

Greco Cosimo

Albano Cosimina

Garofalo Enzo

Cascone Giovanna

Nicotera Mario

Severino Carmela

Farro Cosimo

Rafaniello Michela

Coscia Antonio

Pizzuti Sara

Reppuccio Walter

Di Biase Roberta

Ristallo Giovanni

Cozzi Eleonora

Martucciello Giuseppe

Caranese Antonietta

Perillo Aldo

Forlenza Vincenzo

Luongo Antonio

Giarletta Giuseppe

Gasparro Cosimo

Testa Antonio

La Corte Luca

Bonora Antonio

Progetto Civico

Ginetti Girolamo

Albano Giovanna

Monaco Vito

Volpe Maria Rosaria

Iorio Vito

Calenda Laura

Brescia Guglielmo

Di Chiara Rocchina

Santimone Emanuele

Taurisano Mariana

Di Donato Mario

Auricchio Tiziana

Violante Fabrizio

Sorvillo Caterina

Aragona Adriano

La Brocca Monica

Longo Michele

Fresolone Francesco

Iuliano Antonio

La Torraca Antonio

Manna Cosimo

Moraniello Vincenzo

Norma Giuseppe

Cennamo Ciro

Candidato sindaco: Mario Conte

Eboli 3.0 La città in Comune

Albanese Iolanda

Altieri Damiano

Balestrieri Matteo

Brenga Cosimo

Busco Angela

Coiro Fernando

De Palma Serafina

Della Rocca Tiziana

Di Leo Mario

Galasi Annunziata

Gallotta Vito

La Brocca Nadia

Longo Mariangela

Maffettone Alessandro

Malangone Fabio

Mirra Gerardo

Mollica Umberto

Naponiello Cosimo

Pierro Maria Rosaria

Sabato Beatrice

Sgritta Gianmaria

Spera Francesca

Trovato Paola

Villecco Marianna

La Città del Sele

Alfano Antonio

Campagna Vito

Ciao Paola

Cicalese Rosario

Ciccarone Rosaria

Curcio Massimiliano

Di Candia Camilla

Di Gaeta Monica

Gaeta Walter

Grimaldi Bruno

Lavorgna Adolfo

Maiorino Michele

Marisei Salvatore

Masiello Damiana

Mazzaro Giorgia

Mazzella Sonia

Moscariello Cesare

Palma Alessia Saveria

Petolicchio Stefania

Piccirillo Fausto

Polito Lucilla

Ruocco Pasquale

Santoro Marco

Veglio Anna Rosa

Uniti per il territorio

Astone Mirko

Alfano Lidia

Alfano Nancy

Bruno Gianluigi

Buono Roberta

Capaccio Rita

Caputo Assunta

Carbone Maria

Colamartino Elisabetta

Corsetto Antonio

Costantino Sara

Di Matteo Daniel

Di Palma Sara

D’onofrio Francesco

Landi Dario

Maratea Vito

Massa Cosimo

Menduti Rita

Napoliello Gessica

Nigro Antonio

Papa Crescenza

Pierri Paolo

Polito Fabio

Torino Maria Raffaella

Candidato sindaco: Antonio Cuomo

Idea Futuro

Giarletta Pierluigi

Merola Pierluigi

Naimoli Simona

Adelizzi Rosa

Altieri Vito

Benevenga Maria

Coppola Giuseppe

Cuomo Vito

Cuozzo Michele

D’Angelo Raffaele

Daini Cipriana

Di Nuto Stefania

Ferrara Emilia

Izzo Giulia

Landi Roberto

Liliano Cosimina (Mina)

Marchesano Vincenzo

Mirra Gennaro

Palmieri Vito

Papa Cosimo

Sagaria Donata

Salviati Pasquale

Trotta Renato

Villani Francesco

Italia Viva

Busillo Carmine

Masala Emilio

Altieri Palmina (Mina)

Aragona Claudio

Barone Massimiliano

D’Avino Antonella

De Prisco Giuseppe

Di Canto Francesco Pio Damiano

Di Stefano Gerardo

Giorleo Patrizia

Giovine Raffaela

Glielmi Gerardo

Granito Ettore

Mazzara Venusia

Micieli Francesco

Mirra Nevina

Moccaldi Elvira

Passannanti Raffaele

Re Nicola

Senatore Anna

Sibona Giancarlo

Sica Diego

Vecchio Elena

Volpe Agostino

Partito Democratico

Lamanna Gerardo

Rizzo Francesco

De Cesare Alessia

Squillante Francesco

Cennamo Cosimina

Grasso Roberto

Mazzini Pietro

Avallone Michael

Bolcina Simona

Calabrese Simone

Chiella Maria

Cicia Laura

Cobuccio Daniela

Di Cosmo Concetta

Di Palma Sara

Fabbiano Deborah

Gargiulo Annarita

Garofalo Attilio

Giordano Amedeo

Oliva Luca

Pendino Rita

Pili Emmanuel

Russo Loredana

Stanzione Raffaella

Candidato sindaco: Alfonso Del Vecchio

Pci Eboli Sez. M. Garuglieri con Alfonso Del Vecchio Sindaco

Abbinente Nicola

Avallone Concetta

Caggiano Antonio

Chiagano Francesco

D’Elia Pompea

De Luisa Silvana

Faenza Mariano

Fella Adriana

La Via Carmelo

Marzaroli Giovanna

Migliorini Elvira

Mignuoli Pasqualina

Mirra Francesco

Naponiello Francesco

Paesano Annamaria

Pannutini Carmine

Pindozzi Antonio

Romano Cosimo

Rufolo Pompeo

Sabato Rosario

Sanfilippo Luca

Santangelo Carmine

Pellegrino Pietro

Setaro Giovanni

Candidato sindaco: Cosimo Pio Di Benedetto

Liberamente

Ginetti Ennio

Della Monica Maria Vita

Albarelli Pietro

Aliberti Rocco

Altieri Antonio

Carbone Olimpia

Castano Giambattista

Conforti Antonio

Coppola Sonia

D’Amore Pierpaolo

D’Anzilio Simona

Di Lorenzo Claudio

Di Lucia Leopoldo

Domini Filomena

Fulgione Davide

Masala Antonio

Mogavero Alberico

Montana Soffien

Simeoli Giovanni

Verdini Anna

Visconti Elvira

De Ruberto Filippo

D’Amato Domenico

Cantalupo Ugo

Punto su Eboli

Piegari Giuseppe

Cicalese Emilio

Cerrone Marina

Cutrone Maria

D’Amato Michele

De Marco Giuseppe

De Luna Pompilio

De Rosa Ignazio

Di Poto Antonio

Fanutza Antonio

Forlenza Pasquale

Fresolone Cosimo

Fulgione Maria

Gatto Luigi

Giraulo Rosaria

Lamanna Antonio

Macellaro Loredana

Mangieri Modesto

Senatore Luca

Visconti Marina

Zanon Gerardina

Panico Angela

Marino Alessandra

Apicella Rita

SìAmo Eboli

Rosamilia Filomena

Magliano Felice

Agati Valentina

Carucci Massimiliano

Chakir Fatiha

Chiappa Gianmarino

Chiarazzo Assunta

D’Amato Carmine

D’Urso Sante Raffaele

De Nigris Maria Rosaria

D’Antonio Eliana

Di Caterina Gerardo

Di Luna Isidoro

Fezza Vilma

Forlano Arturo

Gallotta Cosimo

Ianniello Antonio

Ippolito Vincenzo

Longobardi Michele

Pannullo Patrizia

Mastrangelo Marco

Piccirillo Ottorino

Raia Antonio

Voza Adriano

Candidato sindaco: Alessandro La Monica

Cento Firme

Vitale Emilia

Maratea Tonia

Gallotta Berniero

Peduto Cristian

Ciao Donato

Tramontano Carlo

Pirozzi Carmine

Avigliano Giuseppe

Baldassare Bruno

La Porta Patrizia

Carbone Luca

Lettera Edy

Ardia Rosario

Barbagallo Luca

D’onofrio Berencario

Cacciottoli Antonino

Morrone Lucia

Masillo Antonietta

Visconti Enrico

Noschese Davide

Mogavero Francesco

Ruta Anna

Agius Johnny

Pierro Luana

Candidato sindaco: Giancarlo Presutto

Autonomi e Partite Iva

Di Gregorio Alessandra

Palladino Biagio

Barrella Maria Rosaria

Cavalli Romano

Ciccone Veronica

De Leo Neve

Di Leone Michele

Di Lorenzo Gabriella

Druella Samanta

Ferracane Bruno

Grippa Adele

Magliano Lucia

Moscatiello Samantha

Panico Vita

Piemonte Paola

Pascale Nicola

Pontillo Camilla

Rufolo Martina Stella

Spiotta Marco

Vecchio Nicola

Zottoli Simone

Pagnotta Massimo

Da Vidi Rega Lucia

Lemo Teresa

Noi Ebolitani

Annunziata Annamaria Rita

Bottiglieri Guido

Cappetta Mariapia

Caputo Silvia

Cardelli Arturo

Catapano Maria

Corrado Noemi

D’Aniello Rosario

Friello Cheyenne

Fusco Vincenzo

Guida Christian

Imperato Danilo

Magliano Angelo

Palladino Federico

Mancuso Pasquale

Pagliuca Rosa

Pascale Felice

Poppiti Francesca

Provenza Gianluca

Ruocco Angela

Ruggia Dario Firmino

Salerno Pietro Paolo

Vivone Sofia

Partito Socialista Italiano

Alfinito Irene

Altieri Serena

Bergamo Alfonso

Capone Maria Teresa

Cappetta Donato

Ciaglia Mario

Corrado Rossella

D’Arco Antonio

Feleppa Guido

Giordano Cosimina

Guida Chiara

Guida Giuseppe

Marino Simone

Morelli Rocco

Naponiello Rita Diana

Nigro Felicia

Pesticcio Raffaella

Pizzuti Francesco

Rocco Francesco

Ruggia Adolfo

Russo Cosimo

Trevisant Mario

Verderame Christian

Volturale Maria

Elezioni comunali: sondaggi

Al momento non sono ancora stati resi noti i sondaggi relativi alle Elezioni comunali, ma con l’avvicinarsi dell’election day è possibile che riusciremo a fornirvi tali dati. Visto anche il numero limitato di abitanti non è detto che le società specializzate decidano di concentrarsi per quanto concerne gli exit poll. In qualsiasi caso vi terremo aggiornati.

Elezioni comunali Eboli: spoglio in tempo reale

Damiano Capaccio

Damiano Cardiello

Mario Conte

Antonio Cuomo

Alfonso Del Vecchio

Cosimo Pio Di Benedetto

Alessandro La Monica

Giancarlo Presutto