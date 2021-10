Elezioni comunali Corbara: Pietro Pentangelo eletto sindaco

Tutto pronto per le elezioni comunali 2021. Anche i residenti di Corbara sono stati chiamati alle urne per rinnovare il consiglio comunale della propria città.

Vediamo allora i candidati, le liste, i sondaggi ed i risultati sulle comunali per il centro in provincia di Salerno.

Elezioni comunali Corbara: i candidati

Il candidato a sindaco per le elezioni comunali di Corbara è solo uno: Pietro Pentangelo

Elezioni comunali Corbara: la lista

Candidato sindaco: Pietro Pentangelo

Alba Corbarese

Capone Mario

Caso Antonio

Cipriano Fernando

D’Antuono Marco

Giordano Giuseppina (Pina)

Milione Matteo

Nocera Vincenzo

Padovano Sandro

Tramparulo Monica (Laboccetta)

Zanin Manuela

Elezioni comunali: sondaggi

Al momento non sono ancora stati resi noti i sondaggi relativi alle Elezioni comunali, ma con l’avvicinarsi dell’election day è possibile che riusciremo a fornirvi tali dati. Visto anche il numero limitato di abitanti non è detto che le società specializzate decidano di concentrarsi per quanto concerne gli exit poll. In qualsiasi caso vi terremo aggiornati.

Elezioni comunali Corbara: spoglio in tempo reale

Pietro Pentangelo 1.524 – 100,00%