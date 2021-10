Elezioni comunali Capodrise: segui lo spoglio in diretta. I risultati

Cresce il fermento per le imminenti elezioni comunali 2021, anche i residenti di Capodrise sono stati chiamati alle urne.

Vediamo allora i candidati, le liste, i sondaggi ed i risultati sulle comunali per il centro in provincia di Caserta.

Elezioni comunali Capodrise: i candidati

I candidati a sindaco per le elezioni comunali di Capodrise sono quattro: Maria Belfiore, Giuseppe Fattopace, Enzo Negro e Filippo Topo.

Elezioni comunali Capodrise: le liste

Candidato sindaco: Maria Belfiore

Alleanza per Capodrise

Argenziano Gaetano (Nino)

Caputo Maria Pina

Di Bernardo Pietro

Letizia Filomena (Mena)

Martone Francesco

Negro Anna

Petruolo Nicola

Piccolo Giuseppe

Pontillo Emiliano (Emiliano)

Pontillo Paola (Paola)

Riccardi Elena

Candidato a sindaco: Giuseppe Fattopace

PD con Fattopace

Abussi Vincenza

Allegretta Pasquale

Belardo Nicola

Cipullo Anna Maria

Costantino Alessandro

Delli Paoli Salvatore

Di Nardo Rosario

Ferraro Pietro

Ferraro Silvano

Iaderosa Silvana

Pontillo Gaetano

Tartaglione Filomena

Candidato a sindaco: Enzo Negro

Siamo Capodrise

Cecere Nicola

D’Angelo Luisa

Di Paolo Michele

Gaglione Claudia

Luisa Palazzo

Massaro Francesco

Nero Margherita

Nicolò Luisa

Ricciardi Pasquale

Rossetti Vincenzo

Russo Raucci Donato

Salzillo Giuseppe

Candidato sindaco: Filippo Topo

Capodrise Futura

Abbondazio Elisabetta

Cecere Domenico

De Filippo Pasquale

Delli Paoli Luigi

Ferraro Francesco

Iadicicco Pasquale

Lerro Rosa

Merola Angela

Musone Raffaele

Narducci Luigi

Rosanna Cuccaro

Russo Carmen

Elezioni comunali: sondaggi

Al momento non sono stati resi noti ancora sondaggi relativi alle Elezioni comunali, ma con l’avvicinarsi dell’election day è possibile che riusciremo a fornirvi tali dati. Visto anche il numero limitato di abitanti non è detto che le società specializzate decidano di concentrarsi per quanto concerne gli exit poll o i sondaggi sul centro casertano. In qualsiasi caso vi terremo aggiornati.

Elezioni comunali Cpodrise: spoglio in tempo reale

Maria Belfiore

Giuseppe Fattopace

Enzo Negro

Filippo Topo