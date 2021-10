Elezioni comunali Benevento Ballottaggio: segui lo spoglio in tempo reale. I risultati

Il 17 e 18 ottobre si svolgeranno le elezioni per decidere il candidato sindaco delle città in cui, durante il primo turno, non si è raggiunto un risultato definitivo.

Tra i comuni campani interessati al ballottaggio c’è il comune di Benevento.

Risultato primo turno

Al primo turno ha avuto la meglio Clemente Mastella che ha superato il 39% mentre il secondo più votato è stato Luigi Diego Perifano con il 32,41%

Clemente Mastella 17.684 – 49,37%

Rosetta De Stasio 1.802 – 5,03%

Angelo Moretti 4.724 – 13,19%

Luigi Diego Perifano 11.607 – 32,41%

Ballottaggio Benevento: le liste

Candidato sindaco: Clemente Mastella

Benevento Bellissima

Russo Nanni

Tomaciello Annalisa

Picucci Oberdan

Corona Walter

Antonino Cinzia

Barbieri Italo

Bosco Silvia

Canelli Federica

Carolla Marika Addolorata

Ciero Manuela

Civetta Margherita

Del Grosso Rino

Domini Nicola

Falco Antonio

Feoli Grazia

Florio Paolo

Foria Raffaele

Franzese Mara

Ialeggio Liana

Iannace Amalia

Iannella Luca

Lombardi Stefania

Marigliano Dario

Minicozzi Imma

Novi Vincenza

Orlacchio Nicola

Palombino Elisabetta

Pisani Giuseppe Antonio

Rosa Alessandro

Santucci Mario

Tinessa Luca

Zotti Nicola

Essere democratici

De Pierro Francesco

Lepore Cosimo

Albororosso Anna

Alloro Luigi

Cavalluzzo Paola

De Mercurio Adele

De Tata Leonarda

Fiorenza Marianna

Follo Carmen

Iasiello Riccardo

Marotti Manlio

Mastrovito Giuseppe

Meoli Antonio

Mignone Francesco

Mignone William

Moccia Rosanna

Moresco Giovanna

Muscetti Giuseppe

Navarra Mimmo

Nicchiniello Francesca

Pedicini Anna Maria

Rita Pegno

Petrone Luisa

Principe Livia

Puzella Alessandro

Rocco Rita

Russo Antonella

Salierno Rossella

Spinelli Maddalena

Tavino Giovanni

Varricchio Rosario Quirino

Zarrelli Jessica

Forza Benevento

Russo Annarita

Reale Antonio

Tranfa Christian

Ventorino Federica

Varricchio Antonio

Pittiglio Chiara

Pacifico Giuseppe

Della Rocca Giovanna

Caporale Nunziatina

Lo Curzio Livia

Maiale Simone

Porcaro Elmerinda

Santoro Graziella

D’Agostino Paola

Carolla Margherita

Di Luca Daniele

D’Agostino Lino

De Luca Antonio

Del Grosso Domenico

Romolo Gennaro

Neri Carlo

Petraroia Luciano

Pastore Marina

Santonastasi Lauro

Zollo Maurizio

Russo Alfredo

Panella Franco

Insieme per Benevento

Parente Renato

Barbieri Elio

Capuano Antonio

Capuozzo Francesco

Carapella Antonella

Chiumiento Simona

Cillo Nunziatina

D’Alessio Ernesto

D’Oro Rosalina

De Lauro Giuseppina

De Luca Giovanna

De Vanno Angela

Dimonti Marianna

Feleppa Angelo

Fiore Albina

Forgione Manuela

Gallucci Cristina

Guerriero Lodovico

Iachetta Monica

Iacoviello Rosetta

Malva Silvana

Mastrocinque Maria Lidia

Mutascio Lara

Petrignani Giuseppe

Rapuano Mariagrazia

Salomone Giuseppe

Savoia Mariagabriella

Sodano Rosario

Tassella Virginia

Testa Fulvio Brillante

Varricchio Paola

Varricchio Simone

Lista Mastella

Ambrosone Luigi

Bertozzi Rosario

Camerlengo Emanuela

Caruso Giuseppe

Cetrangolo Barbara

Conte Anna Rita

Conte Domenico

Coretti Oriana

De Pierro Romina

Fava Felice Guido

Fiore Fania

Fiore Lidia

Giorgione Gerardo

Del Grosso Giulia

Guerra Carmela

Ingordigia Elena

Iovino Carmen

Lepore Maria Pia

Marcarelli Antonella

Martino Francesco

Mignone Maria

Moscovio Francesca

Oses Victor Manuel

Pica Roberto

Piesco Anna

RitaPio Orazio

Romano Vincenzo

Sedia Giuseppe

Signoriello Nunzia

Taddeo Francesca

Volpe Adele

Zullo Antonietta

Zuzolo Antonella

Meglio Noi

Callaro Patrizia

Zanone Giovanni

Arena Angela

Braccia Maria

Buccirossi Ermanna

Cairella Cosimo

Campestre Giovanni

Cappa Attilio

Cella Grazia

Chiumiento Giuseppe

Ciarlo Teresa

Covino Sebastiano

De Lipsis Luca

De Luca Rina

Di Lena Sara

Fallarino Samantha

Febbraro Alberto

Fusco Samuel

Grieco Valentino

Lombardi Francesca

Lonardo Antonella

Mignone Paola

Minicozzi Chiara

Musco Pellegrina

Pacillo Daniele

Palumbo Rosario

Pino Michela

Quarantiello Silvana

Rainone Giovannina

Scarinzi Rolando

Siciliano Renato

Zeppa Davide

Noi Campani

Coppola Carmen

Romano Raffaele

Apollonj Ghetti Fabio Maria

Babilio Enrico

Boscaino Carmela

Botticella Marika

Caruso Gaya

Castiello Maria Rosaria

Cataffo Barbara

Coppolaro Ilaria

De Cianni Giovanni

Di Rubbo Annachiara

Farese Francesco

Greco Alboino

Grimaldi Pasquale

Inglese Nicolina

Iannace Gino

Iannelli Virginia

Mariani Giuseppe

Marinaro Federica

Mennitto Antonio

Palladino Marcello

Palmieri Cosimo

Petito Giuseppe

Poppa Federico

Pucillo Giacomo

Rega Gianluca

Repola Maurizio

Sangiuolo Mario

Maurizio Tomaciello

Viola Gino

Villanacci Stefania

Noi Sanniti per Mastella

Pasquariello Mario

Martignetti Alfredo

De Minico Luigi

Chiusolo Molly

Lauro Vincenzo

Lombardi Mila

Saginario Giuliana

Panunzio Umberto

Caggiano Laura

Caso Panza Maurizio

Fini Massimiliano

Fucci Elena

Guarente Agostino

Loredana Iannelli

Inglese Giacomo

Landro Alfio

Lollo Amalia

Morante Sabrina

Muccio Martina

Santamaria Mario

Orrei Anna

Panella Paola

Pecoriello Emilio

Pepe Felice

Pinto Concetta

Romano Alessandro

Rosiello Iole

Salvo Rossi Antonio jr.

Tornusciolo Antonella

Tretola Clara

Villani Mario

Viscione Antonella

Riformisti e Popolari

Del Prete Rossella

Rossi Antonio

Aulita Vittoria

Barrasso Clelia

Barrasso Pasqualino

Bellofatto Enzo

Calandini Antonietta

Cerulo Monica

Ciaburri Gianmariamichele

Ciamillo Emanuela

Cimmino Andrea

Coletta Rita

Conte Giacomo

D’Andrea Salvatore

Ferravante Anita

Fierro Maria Grazia

Liguori Anna

Marciano Virgilio

Marro Matteo

Martone Rosaria

Palazzo Leonardo

Panella Vincenzo

Pannunzio Addolorata

Pica Marcella

Romano Rita

Scaramozzino Marianna

Varrecchia Giuseppina

Zambottolo Luisa

Zucaro Giovanna

Sannio Libero

Scarinzi Luigi

De Marco Angelo

Medici Antonio

Lepore Ada

Aufiero Loredana

Boscaino Vincenzo

Calabrese Lorenzo

Caporaso Filomena

Cardone Roberto

Casciano Mario

Cavuoto Carmine

Cillo Pierluigi

Compare Loredana

Coviello Enrique

Cusano Pasquale Antonio

D’Arienzo Francesca

De Blasio Veronica

De Iesu Antonio

De Pierro Benedetta

De Rienzo Marianna

Garzone Sylenia

Miele Pasqualino

Olivieri Deborah

Orlando Marialaura

Parente Eva

Riccio Marianna

Annaloro Felice

Salerno Giuliana

Sansica Daniele

Scognamiglio Marzia

Sgambato Michele

Tariello Maria Antonietta

Candidato sindaco: Luigi Diego Perifano

Centro Democratico

Piccaluga Principe Luigia

Franzese Mimmo

Reale Adriano

Russo Angela

Orlando Anna

Russi Vincenzo

D’Argenio Antonio

Nevola Romina

Parente Dario

Tecce Giuseppe

Arcari Gabriele

Cavallo Paolo Maria

D’Avorio Sara

De Cicco Luca

Esposito Giulia

Forgione Guido

Fragnito Romina

Fragnito Anna

Iannunzio Michela

Naoui Samira

Nazzaro Federica

Orlacchio Tiziana

Palmieri Maria

Parrella Paolo

Parrella Anna

Pastore Rosa

Pellegrini Ilaria

Pietrovito Maria Rosaria

Scognamiglio Maria

Tresca Ottavio

Vicinguerra Anna Paola

Puzio Antonio

Città Aperta

Di Dio Italo

Delli Carri Delia

Aquino Ivano

Basile Pasquale

Bencardino Massimiliano

Bruno Filomena

Calandrini Antonella

Calicchio Francesco

Collarile Leonida

Colucci Gennaro

De Tata Raffaele

De Toma Renato

Di Giacco Patrizia

Forgione Orazio

Forni Rossi Ugo

Iannuzzi Maria Cristina

Izzo Natalina

Marro Adriana

Mazzone Fabiana

Miceli Angelo

Palummo Fabio

Parciasepe Antonio

Persico Annarita

Picariello Antonio

Piscopo Ermelinda

Presta Felice

Razzano Rosa

Rossi Umberto

Shitova Ekaterina

Spina Elena

Volpe Lorenzo

Zoino Mario

Civici e Riformisti

Boccalone Luigi

Sguera Vincenzo

Delli Carri Mario

Pedoto Maria Cristina

Cella Daniele

Catalano Remo

De Gemmis Francesco

De Lauro Luciano

Corino Paolo

Meccariello Antonio

Festa Riccardo

Morelli Umberto

Marzo Piersergio

Salerno Andrea

De Luca Salvatore Adolfo

Polcino Tullio

Mustacciuolo Antonio

Serino Gerardo

Terlizzi Raffaele

Aversano Emilio

Ucci Daniela

Lignelli Simona

Giangregorio Maria Pia

Vigo Placinto Simona Vica

Bottillo Annamaria

Musco Maria

Grasso Maria Pia

Piscitelli Michela

De Falco Martina

Varricchio Carmela

Romano Ida

Mercurio Lucia

La tua Benevento Futuro

Rossi Ettore

Rotunno Veronica

Parziale Enzo

Caputo Sonia

Razzano Simone

Altieri Alessio Armando

Bartoli Annamaria

Cappena Fabio Felice

D’Apollonio Spartaco

Del Prete Arturo

Di Flumeri Luigina

Esposito Lucia

Gianquitto Caterina

Intorcia Annarita

Leone Luisa

Lovino Angelo

Lucarelli Angela

Luongo Grazia

Luongo Lucia

Marrone Michele

Meola Anna Maria

Mercuri Angela

Mercuri Rosa

Perna Antonia

Simiele Annarita

Tarantino Andrea

Zeppa Leonardo

Partito democratico

De Lorenzo Giovanni

Andreocci Maria Immacolata

Anzalone Angelo

Aversano Fabrizio

Bocchino Stefania Camera Ilaria

Caputo Gennaro

Coppola Salvatore

De Angelis Pierluigi

De Longis Raffaele

Della Monica Galdino

Fioretti Floriana

Francesca Mirko

Furno Beniamino

Fusco Maria

Iuliano Vittoria

Lepore Vincenzo

Marcantonio Filomena

Marino Bruno

Mastronunzio Michela

Molinaro Fabiana

Musco Gianmarco

Nardone Franco

Orlacchio Stefano

Orlacchio Valentina

Paglia Luca

Porcaro Mariagabriella

Varricchio Marialetizia

Volpe Enza

Ziccardi Alberto

Zollo Giuseppe

Zollo Zagarese Antonella

Ballottaggio Benevento: sondaggi

Al momento non sono stati resi noti ancora sondaggi relativi alle Elezioni comunali a Benevento. Con l’avvicinarsi dell’election day è possibile che riusciremo a fornirvi tali dati.

Di certo il dato del primo turno è un aspetto da tenere in considerazione. Come detto in precedenza Clemente Mastella che ha superato il 49% mentre il secondo più votato è stato Luigi Diego Perifano con il 32%. Ovviamente l’esito del ballottaggio è tutt’altro che scontato.

Lo spoglio si terrà alla chiusura delle urne che è fissata per le ore 15 del 17 ottobre.

Ballottaggio Benevento: i risultati in diretta

Clemente Mastella

Luigi Diego Perifano