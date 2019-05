Elettra Lamborghini è uno dei personaggi televisivi più controversi, discussi e amati.

Di lei si è parlato moltissimo per la partecipazione nel ruolo di giudice della nuova edizione di The Voice of Italy.

Elettra Lamborghini: chi è, età, fidanzato, The Voice of Italy, vita privata e carriera

Elettra Miura Lamborghini, è nata a Bologna il 17 maggio del 1994.

E’ la nipote del grande Ferruccio Lamborghini, il fondatore dell’omonima casa automobilistica conosciuta in tutto il mondo e vanto del nostro paese.

E’ un’ereditiera molto conosciuta che si è fatta strada all’interno del mondo dello spettacolo.

Prima di questa esperienza ha provato a sfondare nel mondo dell’equitazione, ha partecipato a diverse gare nazionali.

E’ entrata nel mondo dello spettacolo partecipando al reality Riccanza in onda su Mtv dove ottiene un buon successo.

Di certo la svolta per la sua carriera arriva quando è una delle protagoniste del reality Super Shore e al Gran Heramano Vip, ovvero il grande fratello spagnolo.

Proprio qui ha conosciuto uno dei personaggi che poi è arrivata anche nella televisione italiana, parliamo di Aida Nizar.

Con quest’ultima ha avuto durissimi scontri che hanno fatto parlare tutti i telespettatori.

Si è fatta conoscere, inoltre, per aver partecipato al reality Geordie Show. Nel 2018 ha partecipato a Ex on the Beach, diventando voce narrante del programma.

Per lei arriva ora la nuova avventura nel talent di Rai 2 The Voice of Italy, il programma condotto da Simona Ventura nel ruolo di giudice.

L’esperienza a The Voice of Italy

Nella prima puntata del talent di Rai 2 Elettra Lamborghini si è messa subito in luce per la sua determinazione e il suo carattere.

Fumantina, simpatica e ironica siamo certi che lascerà un’impronta su questa edizione di The Voice of Italy.

Per scoprire cos’altro accadrà non resta che sintonizzarsi questa sera in prima serata su Rai 2.