Eleonora Daniele è una delle signore della televisione italiana. Conduttrice molto apprezzata e seguita, con i suoi programmi riesce a tenere incollati allo schermo milioni di persone.

Con la sua competenza e la sua simpatia è riuscita a conquistare l’affetto di tantissimi italiani che quotidianamente la seguono e fanno sentire il proprio supporto.

Chi è Eleonora Daniele: età, figli, marito, vita privata, curiosità e carriera

Eleonora Daniele è nata il 20 agosto del 1976 a Padova. Dopo la laurea in scienze della comunicazione inizia il suo percorso nel mondo del giornalismo.

A differenza di quel che ci si potrebbe attendere, la sua prima esperienza televisiva arriva nel 2001 nel corpo di ballo del programma La sai l’ultima?, in onda su Canale 5.

Il successo e la svolta della sua carriera arriva quando entra nel cast del Grande Fratello. Con la partecipazione al reality più longevo della televisione ottiene una grande notorietà.

Il 2004 è l’anno del cinema e del teatro: partecipa infatti al film dei fratelli Vanzina Le barzellette e recita in Rondone e Rondinella di Luigi Pirandello. E poi ancora fiction con Diritto di difesa e Carabinieri 3. Nell’estate 2004 ha preso parte al programma di Rai 2 Futura City, trasmissione sull’attualità e le nuove tecnologie.

Nel settembre del 2004 debutta come conduttrice televisiva televisiva del programma Unomattina. Viene confermata nella conduzione del programma fino alla stagione televisiva 2010/2011.

Nel 2007 conduce con Massimo Giletti il concorso di Miss Italia nel mondo 2007. Il successivo 24 luglio conduce assieme a Franco Di Mare I nostri angeli, serata conclusiva della quarta edizione del Premio Luchetta. Il 4 agosto 2007, in seconda serata, è la conduttrice del Premio Louis Braille, evento che condurrà per sette edizioni fino al 2013. Nella stagione 2007-2008 è stata al fianco di Luca Giurato a Unomattina.

Da gennaio 2009, in seguito ai buoni risultati auditel del numero zero nell’estate 2008, conduce in prima serata per sette puntate la prima stagione di Ciak… si canta!, affiancata da Nino Frassica. Il 20 agosto 2009 conduce in prima serata la puntata zero di Serata per giovani talenti. Viene inoltre confermata insieme a Michele Cucuzza alla conduzione della stagione 2010/2011 di Unomattina. Il 3 settembre 2011 conduce in prima serata su Rai 1 Talentfest, festival dei giovani talenti. Nella stagione televisiva 2011/2012 diventa la nuova conduttrice del programma domenicale Linea Verde insieme a Fabrizio Gatta ogni domenica dalle 12.20 su Rai 1.

Nel 2013 conduce Storie vere, segmento di Unomattina in onda dal lunedì al venerdì su Rai 1. Rimane alla guida del programma anche nelle successive quattro stagioni televisive. Dall’esperienza nel programma, nel maggio del 2015 la conduttrice ha pubblicato il suo primo libro, intitolato Storie vere. Tra cronaca e romanzo, per il quale ha vinto la sezione “opera prima” del Premio Capalbio 2015

A partire dal 2017 un nuovo cambio di programma, anche in questo caso abbastanza fortunato. Sempre su Rai 1, dal lunedì al venerdì, conduce Storie Italiane, un programma di approfondimento e di attualità che è amatissimo e seguitissimo.

Eleonora Daniele: vita privata

Il 14 settembre 2019, dopo 16 anni di fidanzamento, sposa a Roma l’imprenditore e conte Giulio Tassoni. La coppia ha una figlia, Carlotta, nata il 25 maggio 2020