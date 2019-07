Edoardo Raspelli è senza ombra di dubbio uno dei critici gastronomici e presentatori televisivi più conosciuti e amati del piccolo schermo.

Grazie alla sua simpatia e alla sua competenze, ha conquistato l’ammirazione di milioni di italiani che lo seguono con affetto.

Edoardo Raspelli: chi è, età, moglie, figli, Melaverde, carriera e vita privata

Edoardo Raspelli è nato a Milano il 19 giugno 1949. Inizia a scrivere da giovanissimo e collabora anche con Il Corriere della sera. Nel 1973 diventa giornalista professionista.

Pian piano si specializza in gastronomia e difesa del consumatore. Nel 1975 idea “il faccino nero”, pagina dei ristoranti con la rubrica di stroncature che in breve diventa celebre.

Tre anni più tardi diventa uno dei responsabili della Guida d’Italia pubblicata da L’Espresso che diventa un punto di riferimento per tutto il settore della gastronomia.

L’esordio in tv è datato 1984 come consulente di Che fa, mangi? in onda su Rai 2. Insieme ad Anna Bartolini conduce la trasmissione televisiva “La Buona tavola” in onda Odeon TV.

Torna su su Rai 2 dove guida il programma Star bene a tavola è uno dei protagonisti della rubrica “Eat Parade” del TG2.

Dopo un’altra lunga serie di impegni televisivi e per le principali testate del settore 1998 passa alla conduzione di Melaverde su Canale 5, un programma che negli anni si è imposto come punto di riferimento per milioni di italiani.