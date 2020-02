Per cosa fu insignito ad Albert Einstein il Premio Nobel per la fisica nel 1921

Secondo quanto riportato dal sito Franco Bampi nel 1921 Albert Einstein fu insignito del Premio Nobel per la Fisica con la seguente motivazione: Ad Albert Einstein, per i suoi servizi alla fisica teorica e specialmente per la sua scoperta della legge dell’effetto fotoelettrico.

Il premio Nobel arrivò 16 anni dopo la pubblicazione della teoria della relatività ristretta (1905). La cosa curiosa è che Einstein non ricevette il Nobel per questa importantissima teoria, che assieme alla relatività generale, rivoluzionò il mondo della Fisica, ma per una scoperta relativamente meno importante: la spiegazione dell’effetto fotoelettrico.

L’interpretazione più bonaria è che l’assegnazione dei premi Nobel per la Fisica avviene solamente quando le evidenze sperimentali hanno completamente confermato e corroborato la teoria, cosa che non era ancora stata fatta per la relatività, nonostante i risultati sperimentali di Eddington del 1919.

Un’interpretazione alternativa è fornita dallo storico della scienza Robert Marc Friedman il quale, sulla base di dati d’archivio, ritiene che questa scelta fu una sorta di rimprovero intenzionale alimentato dai pregiudizi di allora contro il pacifismo, gli Ebrei e, soprattutto, la fisica teorica.