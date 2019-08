C’è grande curiosità in Costiera Amalfitana per ammirare, una volta terminate le riprese, il film Tenent.

La produzione, infatti, ha scelto proprio la Divina come location per la pellicola d’azione che ha come protagonista Elizabeth Debicki.

Il sito del Daily Mail ha pubblicato alcuni scatti dell’attrice mentre è impegnata nelle riprese proprio in Costiera Amalfitana.

Il film di Christpher Nolan prodotto dalla Warner Bross è tra i più costosi della carriera del regista.

La troupe e gli attori saranno impegnati per tutto il mese di agosto a Ravello, tra il Belmond Hotel Caruso e Villa Cimbrone, il quartier generale sarà invece all’Auditorium Niemeyer, mentre ad Amalfi saranno girate alcune scene in mare e alla darsena. Altre scene saranno invece girate a Maiori, probabilmente sempre in zona porto.

Elizabeth Debicki è stata fotografata mentre girava le sue prime scene per il thriller di spionaggio Tenet in arrivo con il co-protagonista John David Washington come detto girato Costiera Amalfitana.

Il lavoro della troupe ha, comprensibilmente, destato la curiosità di molti residenti e dei tantissimi turisti che in questo periodo affollano la Divina.