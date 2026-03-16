Il trentesimo turno di campionato delinea scenari differenti per le formazioni della Costiera Amalfitana. Nonostante una prestazione solida per gran parte del match, il Costa d’Amalfi di Mister Cestaro torna a mani vuote dalla trasferta contro il Lions MM Montemiletto. Dopo un primo tempo equilibrato e ben giocato, la beffa arriva nei minuti finali: una zampata di Neves regala i tre punti ai padroni di casa. Una sconfitta che frena bruscamente la corsa ai play-off dei costieri.

Prova di maturità al “Vittorio De Sica” per il San Vito Positano. I giallorossi hanno ospitato l’Apice Calcio, attuale seconda in classifica del campionato . La squadra di casa ha interpretato il match con grande intelligenza tattica, chiudendo ogni varco e strappando un 0-0 prezioso. Il punto guadagnato permette al Positano di restare in scia, a soli tre punti dalla zona play-off.

La copertina della giornata spetta senza dubbio all’Agerola di Mister Serrapica. Impegnata sul campo del Castelpoto, la gara sembrava aver preso una brutta piega dopo il vantaggio locale firmato da Befi al 50’. Nonostante l’inferiorità numerica (conclusa addirittura in nove uomini), l’Agerola ha ribaltato il destino del match portando a casa una vittoria importantissima.