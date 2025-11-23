Detrazione molto alta per l’acquisto di immobili ad alta efficienza energetica dal 2026:arriva davvero il momento più conveniente.

La Legge di Bilancio 2026 introduce importanti novità a favore degli acquirenti di immobili ad alta efficienza energetica, con la conferma di una detrazione fiscale al 50% per chi acquista una casa in classe energetica A o B. Questa misura, proposta dai senatori di Forza Italia Roberto Rosso e Maurizio Gasparri, intende incentivare la diffusione di abitazioni green, ribadendo l’impegno nazionale verso il risparmio energetico e la sostenibilità ambientale.

Detrazione al 50% per l’acquisto di case green: le nuove disposizioni

L’emendamento a firma Rosso-Gasparri, inserito nel disegno di legge di bilancio 2026, prevede l’introduzione di un articolo 9-bis che amplia le agevolazioni fiscali già esistenti dedicate al settore edilizio. In particolare, per gli acquisti di immobili residenziali classificati nelle classi energetiche più elevate, ovvero A e B, effettuati entro il 31 dicembre 2028, verrà riconosciuta una detrazione Irpef pari al 50% dell’Iva pagata sull’acquisto.

La detrazione si applica esclusivamente sull’imposta sul valore aggiunto e non sul prezzo totale dell’immobile, e può essere recuperata in dieci quote annuali di pari importo, nei dieci anni successivi all’anno di acquisto. Il beneficio è valido per immobili acquistati da organismi di investimento collettivo del risparmio o da imprese di costruzione.

Per fare un esempio pratico, un immobile acquistato a 150.000 euro più Iva al 4% (aliquota agevolata per la prima casa) comporta un’Iva di 6.000 euro, di cui il 50%, ossia 3.000 euro, sarà detraibile in dieci anni. Se invece l’acquisto non riguarda la prima casa e l’Iva è al 10%, l’agevolazione sale a 7.500 euro, sempre da ripartire in dieci rate annuali.

L’emendamento si inserisce in un quadro normativo che ha visto una rimodulazione degli incentivi edilizi per il triennio 2025-2027. La Legge di Bilancio 2025 ha infatti stabilito una riduzione generale delle detrazioni: dal 50% per le abitazioni principali nel 2025 a un 36% per il biennio 2026-2027, con l’eccezione del bonus per le prime case green, che mantiene la maggiorazione al 50%.

Tra le novità più importanti si segnala inoltre:

L’ esclusione dal bonus per le caldaie alimentate unicamente da combustibili fossili , salvo quelle ibride con pompa di calore.

alimentate unicamente da , salvo quelle ibride con pompa di calore. La conferma per il 2025 del Bonus Mobili e del Bonus Barriere Architettoniche, con detrazioni rispettivamente al 50% e al 75%.

L’Agenzia delle Entrate, con la circolare 8/2025, ha chiarito che la maggiorazione al 50% si applica solo ai proprietari o titolari di diritti reali di godimento sull’immobile adibito ad abitazione principale, escludendo quindi familiari conviventi non titolari o locatari.

Incentivi e detrazioni fiscali: un incentivo concreto per la casa sostenibile

Il meccanismo della detrazione al 50% sull’Iva rappresenta un incentivo tangibile per chi sceglie di acquistare abitazioni più efficienti dal punto di vista energetico. Questa agevolazione si aggiunge al più ampio sistema di bonus edilizi in vigore, che comprende il Bonus Ristrutturazioni, l’Ecobonus e il Sismabonus, tutti soggetti a una modulazione nelle aliquote tra il 30% e il 50% a seconda delle caratteristiche dell’immobile e della tipologia di intervento.

L’attenzione verso gli immobili in classe energetica A o B riflette la crescente importanza attribuita al risparmio energetico, sia per la riduzione delle spese di gestione domestica che per la tutela ambientale. Le detrazioni fiscali rappresentano uno strumento strategico per sostenere il mercato immobiliare verso un modello più sostenibile e tecnologicamente avanzato. Il nuovo emendamento dà quindi un segnale chiaro al settore, favorendo la domanda di abitazioni green e contribuendo al contempo a rinnovare il patrimonio edilizio italiano con standard più elevati di efficienza energetica.