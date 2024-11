Powered by

La fiction “Libera”, in onda dal 19 novembre 2024 su Rai 1, ha conquistato il pubblico grazie a una trama avvincente e a un’ambientazione suggestiva. La protagonista, Libera Orlando (interpretata da Lunetta Savino), è una giudice di Trieste che, tra dolore personale e sete di giustizia, si muove in una città che diventa a sua volta un personaggio centrale della serie.

Trieste: l’anima della serie

Trieste è il cuore pulsante delle vicende narrate in Libera. Le riprese, svolte tra settembre e dicembre 2023, hanno valorizzato gli angoli più iconici della città, rendendo lo spettatore partecipe di un’atmosfera unica. Il regista Gianluca Mazzella ha dichiarato: “Trieste è l’altra grande protagonista di questa serie. Una città unica nel suo genere, dove si respira cultura e si apprezza un’eleganza di altri tempi”.

Tra i luoghi principali spicca Palazzo Carciotti, che nella fiction si trasforma nella Questura di Trieste. Questo edificio settecentesco, commissionato dal commerciante greco Demetrio Carciotti, domina le riprese con la sua imponenza e raffinatezza. Altro fulcro delle vicende è il Palazzo di Giustizia, scelto per le scene ambientate nel tribunale. Questo edificio, progettato dall’architetto Enrico Nordio e inaugurato nel 1929, omaggia i grandi giuristi romani con statue monumentali che decorano la sua terrazza.

Le strade e i luoghi simbolo

Ti potrebbe interessare Chi è nella realtà Libera Orlando la protagonista della fiction di Rai1: storia vera

La fiction non poteva ignorare i simboli di Trieste, come Piazza Unità d’Italia, uno degli scenari più affascinanti, e le Rive, che con il loro panorama sul mare creano un’atmosfera romantica e intensa. Anche lo Yacht Club Adriaco e il porto diventano location chiave per alcune scene.

Un’area meno nota ma fondamentale nella narrazione è il quartiere Melara, rinominato “alveare” nella serie. Questo luogo, scelto per la ricerca del personaggio di Pietro (Matteo Martari), offre uno scenario urbano più crudo e autentico.

Friuli Venezia Giulia e oltre

Oltre a Trieste, le riprese hanno coinvolto altre località del Friuli Venezia Giulia. Muggia, con i suoi scorci pittoreschi, Monfalcone e Duino Aurisina arricchiscono la serie con la loro bellezza naturale e il fascino dei piccoli centri. Non mancano incursioni oltre confine: alcune scene sono state girate a Lubiana, capitale della Slovenia, che si trova a pochi chilometri dal confine italiano.

Un tributo visivo alla città

La fiction Libera riesce a catturare l’essenza di Trieste, offrendo non solo una storia coinvolgente, ma anche un viaggio tra i suoi luoghi più belli e meno conosciuti. Per il pubblico di Rai 1, la serie diventa così anche un invito a scoprire una città dall’eleganza senza tempo.