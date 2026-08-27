Chi prenota una vacanza in Costiera Amalfitana di solito ha in mente il mare, i limoni o poco altro. Eppure l’estate 2026, tra Vietri sul Mare e Positano, ha in serbo un calendario musicale fitto come pochi altri in Campania. Ogni paese della costa ha costruito negli anni una propria identità sonora. Ravello è la patria della grande musica colta, mentre i borghi più piccoli puntano su serate di piazza a ingresso libero. Sul versante di Positano, invece, domina il jazz da terrazza.

Il risultato è una mappa di appuntamenti adatta sia al turista di passaggio sia a chi in Costiera ci vive tutto l’anno. Di seguito una panoramica sui luoghi da segnare in agenda, con qualche consiglio pratico per godersi le serate senza intoppi.

Ravello, il balcone della grande musica

Il punto più alto (in tutti i sensi) della stagione è il Ravello Festival, la storica rassegna nata nel 1953 come omaggio a Richard Wagner. La 74ª edizione va in scena dal 4 luglio al 5 settembre 2026 con 22 appuntamenti ospitati sul celebre Belvedere di Villa Rufolo, il palco sospeso sul vuoto che ha reso famosa la manifestazione nel mondo. L’apertura è stata affidata all’Orchestra del Maggio Musicale Fiorentino diretta da Daniele Gatti, con un programma dedicato a Wagner e Beethoven.

Nelle settimane successive il cartellone cambia pelle di continuo. Tra gli appuntamenti da segnare in agenda:

“Zappa & Zappa” , il progetto del violoncellista Giovanni Sollima che accosta le pagine di Francesco Zappa a quelle di Frank Zappa;

, il progetto del violoncellista Giovanni Sollima che accosta le pagine di Francesco Zappa a quelle di Frank Zappa; l’ Orfeo di Monteverdi diretto da Jordi Savall, tra i momenti più attesi dell’intera rassegna;

diretto da Jordi Savall, tra i momenti più attesi dell’intera rassegna; le incursioni jazz di Rita Marcotulli;

di Rita Marcotulli; il Concerto all’Alba dell’11 agosto, l’evento simbolo del festival: si comincia alle prime luci del giorno, con l’orchestra che suona mentre il sole sorge sul Golfo di Salerno.

Sul fronte dei prezzi, le cifre da tenere a mente sono le seguenti:

20-60 euro per i concerti in cartellone, in base all’evento e alla location;

per i concerti in cartellone, in base all’evento e alla location; 100 euro per il Concerto all’Alba (colazione inclusa);

per il Concerto all’Alba (colazione inclusa); riduzioni per gli under 26, con acquisto solo in loco e fino a esaurimento posti.

Date e orari aggiornati sono consultabili sul sito ufficiale della fondazione Ravello, da leggere con attenzione anche per le regole d’ingresso: i cancelli chiudono all’orario indicato sul biglietto, quindi conviene salire in paese con largo anticipo.

La musica dei borghi

Scesi da Ravello, il viaggio sonoro continua nei centri storici della costa. Ad Amalfi, la scalinata del Duomo di Sant’Andrea fa da platea naturale ai concerti serali. Bande e formazioni da camera si alternano davanti a un pubblico seduto sui gradini, in un’atmosfera che nessun teatro al chiuso può replicare.

A Minori e Maiori le rassegne estive pescano soprattutto dalla tradizione napoletana, con qualche serata dedicata ai tributi d’autore. Vietri sul Mare, porta della Costiera, anima invece il lungomare con esibizioni di musica popolare che proseguono fino a tarda sera.

Un consiglio da habitué: molti eventi nei borghi non hanno prevendita e i posti a sedere finiscono in fretta. Meglio cenare presto e presentarsi in piazza almeno mezz’ora prima dell’inizio.

Tramonti in musica sul versante di Positano

La parte ovest della costa ha un’anima più intima. A Positano le serate ruotano attorno alle terrazze degli hotel storici, dove piccoli ensemble jazz accompagnano l’aperitivo con vista sulle cupole maiolicate.

A Praiano la rassegna dedicata al tramonto sfrutta una particolarità geografica: è l’unico punto della Costiera da cui il sole si vede calare in mare, e gli organizzatori fanno coincidere l’inizio dei concerti proprio con quel momento.

Per chi si sposta tra un paese e l’altro, il nodo principale resta la viabilità. In alta stagione la statale 163 si congestiona con facilità, perciò la scelta più saggia è il collegamento via mare. Orari delle corse e guide agli eventi della zona si trovano sulle pagine di Napoli da Vivere, un riferimento utile per programmare la serata.

Dopo il concerto

Le serate in Costiera hanno un ritmo tutto loro e raramente finiscono con l’ultimo applauso. C’è chi scende verso la marina per un limoncello e chi si attarda nei vicoli in cerca di uno scorcio da fotografare, prima di rientrare in camera con il fresco della notte.

Anche il rientro ha il suo rituale. Le luci della costa restano accese sotto il balcone e lo smartphone passa di mano in mano: qualcuno riguarda i video del concerto appena concluso, altri prenotano i biglietti per l’appuntamento successivo, e non manca chi chiude la giornata con un po’ di svago digitale ai tavoli da casinò live , in attesa che il sonno arrivi.

La mattina dopo tocca di nuovo al mare. Ma basta aspettare il calar del sole perché la Costiera Amalfitana riaccenda i suoi palchi: da Villa Rufolo alle piazze sull’acqua, l’estate 2026 ha una colonna sonora che vale da sola il viaggio.