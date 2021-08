Covid, in Campania otto le donne incinte non vaccinate: due sono in terapia intensiva

Il Covid ha ripreso piede in tutta Italia. Complici le vacanze estive che hanno portato ad una riduzione delle vaccinazioni e molte persone a far abbassare la guardia, i casi in tutto in nostro Paese sono in aumento.

A crescere sono soprattutto i casi di persone non ancora vaccinate ed i casi di donne incinte, sempre non ancora vaccinate, che giungono in ospedale in gravi condizioni, mettendo a rischio la loro vita e quella del nascituro.

In Campania sono otto i casi di donne in dolce attesa non vaccinate e ricoverate per il Covid. Dopo il caso di una 31enne napoletana, anche una donna di 25 anni di Vallo della Lucania è giunta intubata e in condizioni gravi nell’Azienda Ospedaliera Federico II di Napoli. La giovane è stata costretta a partorire prematuramente alla 24esima settimana ed il bimbo è sotto osservazione.

Come detto, al momento sono 8 le donne incinte non vaccinate e con il Covid in clinica ostetrica nell’Azienda Ospedaliera Federico II di Napoli. Di queste due sono in terapia intensiva e due in malattie infettive.

Infine ricordiamo che per sfatare il mito del vaccino pericoloso in gravidanza e in allattamento la Società Italiana di Ginecologia e Ostetricia ha riassunto in un vademecum le indicazioni per le neo mamme.

Si ricorda che la gravidanza di per sé non è una controindicazione alla vaccinazione e che le donne in gravidanza dovrebbero essere considerate soggetti fragili, e quindi ricevere il vaccino anti-Covid con priorità.