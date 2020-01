Don Matteo 12: anticipazioni, attori, trama e cast 16 gennaio su Rai 1

Tornano questa sera, 16 gennaio, le avventure di Don Matteo. La fiction che vede tra i protagonisti Terrence Hill è giunta alla dodicesima edizione.

Don Matteo 12: trama

I punti di riferimento della dodicesima stagione sono come sempre Don Matte, la Capitana e il Maresciallo Cecchini.

Anna e Marco alla fine della scorsa stagione erano felici e innamorati ma le cose non vanno sempre come si desidera. Anna, delusa dal comportamento del PM Nardi, mette in dubbio non solo il loro rapporto, ma anche l’amore.

A complicare le cose, l’arrivo a Spoleto di Sergio, un trentenne affascinante e misterioso e dal passato oscuro, che mette Anna ulteriormente in crisi.

E oltre a occuparsi della sua vita privata, la Capitana dovrà risolvere tanti casi difficili, affiancata dal fidato maresciallo Cecchini, che la aiuta non solo nel lavoro, ma anche nella tormentata vita sentimentale.

Don Matteo 12: anticipazioni 16 gennaio



Don Matteosi prende sotto la sua tutela in parrocchia Ines, una bambina di sei anni che vive a Spoleto insieme alla nonna, che non riesce più a occuparsi dì lei. Sofia, invece, dovrà fare i conti con un evento più grande di lei e che la legherà indissolubilmente a Jordi, un suo compagno di classe emarginato da tutti.

Intanto, dopo aver scontato sei anni in carcere, si presenta in città Sergio La Cava, un affascinante e misterioso trentenne dal passato oscuro, tornato a Spoleto per un motivo ben preciso…

Don Matteo 12: cast

Cast di alto profilo per la fiction che terrà inchiodati al televisore questa sera milioni di telespettatori.

I punti saldi sono ovviamente Terence Hill e Nino Frassica, nei panni di Don Matteo e il Maresciallo Cecchini. Nathalie Guetta è la divertente Natalina. La Capitana Anna Olivieri è interpretata da Maria Chiara Giannetta.