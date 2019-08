Don Matteo: anticipazioni, trama e attori oggi 30 agosto su Rai 1

Su Rai 1 saranno proposte nuovamente le avventure di Don Matteo e del maresciallo Cecchini.

In questo caso saranno riproposte gli episodi dell’undicesima stagione della fiction che ha come protagonista Terence Hill.

Don Matteo 11: trama

I protagonisti come al solito saranno il Don investigatore e l’amico maresciallo che lo terrà informato su tutte le novità. Arriverà anche un nuovo capitano con il quale le cose non andranno benissimo, almeno inizialmente.

Il maresciallo deve abituarsi anche ad un’altra presenza quella di un bambino, misteriosamente legato al suo passato, piombato nella sua vita. In canonica Don Matteo accoglie invece Sofia, una teenager con un passato difficile e in piena crisi adolescenziale.

Don Matteo 11: cast

Come detto in precedenza in questa stagione ci sono diverse novità per quanto riguarda gli attori.

I punti saldi sono ovviamente Terence Hill e Nino Frassica, nei panni di Don Matteo e il Maresciallo Cecchini. Nathalie Guetta è la divertente Natalina. La Capitana Anna Olivieri è interpretata da Maria Chiara Giannetta.

Don Matteo 11: anticipazioni

Don Matteo e la “Capitana” si trovano rinchiusi in un furgone che sta per essere rottamata in una pressa.

Anna credendo di stare per morire, manda un messaggio di addio all’uomo che ama.

Intanto Rita chiede a Sofia di andare a vivere con lei e il marito, così da formare una vera famiglia mentre Seba sembra sempre più legato ad Alice.