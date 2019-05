Questa sera andranno in scena le battle a The Voice of Italy che vedrà tra i protagonisti Domenico Iervolino.

Dopo essersi messi alle spalle la fase iniziale, i concorrenti del programma di Rai 2 passeranno da 24 a 12.

I cantanti si sfideranno un coppia e saranno i giudici Guè Pequeno, Morgan, Gigi D’Alessio e Morgan a scegliere i vincitori.

C’è grande attesa tra i fan del talent condotto da Simona Ventura che si avvia alla fase finale.

Domenico Iervolino: chi è, età, vita privata cantante The Voice of Italy

Domenico Iervolino è ha 21 anni ed è originario di Ottaviano, in provincia di Napoli. E’ riuscito a mettersi in luce sul palco di The Voice of Italy grazie alla sua voce.

Della sua vita privata, comprensibilmente si conosce molto poco ed è quindi impossibile stabilire se sia single o fidanzato.

Da poco più di un anno Domenico fa parte di un trio musicale, Thread, di cui è autore e cantante.

Per il suo talento e le sue capacità è stato scelto nella squadra di Gigi D’Alessio.

Senza ombra di dubbio arriva per lui il momento più complicato quello di scalare l’erta che porta alla fase finale di The Voice of Italy.

Per scoprire cosa accadrà e se riuscirà a superare la battle, quindi, non resta che sintonizzarsi in prima serata su Rai 2.