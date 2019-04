Torna dopo una settimana di pausa l’appuntamento con Domenica Live il programma di canale 5.

Alla guida, ovviamente, Barbara D’Urso che ospiterà in studio diversi personaggi del mondo dello spettacolo, della televisione e della musica.

Domenica Live 28 Aprile: scopri gli ospiti di Barbara D’Urso di oggi

Sarà come sempre una puntata molto emozionante e ricca di colpi di scena. Com’è prevedibile, grande spazio al Grande Fratello.

Si parlerà della lettera che Kikò ha scritto alla professoressa Ambra uscita la scorsa settimana dalla casa.

A seguire tornerà al centro del dibattito Cristian Imparato che secondo Guendalina Tavassi avrebbe avuto una storia con il suo parrucchiere.

Si parlerà anche di Ivana Icardi e di alcuni “strani” movimenti all’interno della casa più spiata d’Italia.

Come annunciato già nei giorni scorsi ci sarà spazio per una lettera segreta che riguarda Serena Rutelli, la figlia di Barbara Palombelli e Francesco Rutelli.

Ovviamente la conduttrice non ha svelato in sede di presentazione il contenuto della missiva.

Barbara D’Urso intervisterà, poi, Francesco Facchinetti, il figlio del grande Roby e sua moglie Wilma.

Per la prima volta presenteranno in pubblico, nel salottino di Domenica Live, tutta la loto famiglia e sveleranno alcuni aneddoti e segreti della loro vita di coppia.

Per scoprire, quindi, cosa accadrà non resta che sintonizzarsi come sempre alle 17.20 ovviamente su Canale 5 per una nuova puntata di Domenica Live.