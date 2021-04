Distretto Turistico Costa d’Amalfi: oggi la masterclass Growth “Dal data Lake Costa D’Amalfi”

Si terrà questo pomeriggio, dalle 16 alle 18, la prima masterclass Growth 2021 live sulla pagina Facebook del Distretto Turistico Costa d’Amalfi.

A condurre la lezione, in diretta da Nana Bianca hun di innovazione di Firenze, sarà Mario Romanelli, Sales Director Italy di The Data Appeal Company, società italiana che raccoglie in tempo reale i dati online del settore viaggi e non solo, grazie a una tecnologia basata sull’intelligenza artificiale e data science.

La masterclass vedrà anche il contributo di Flavia Coccia, Responsabile Progetti ISNART| Istituto Nazionale Statistiche Turismo e Raffaele De Sio, Segretario Generale della Camera di Commercio Salerno.

I 30 minuti finali della lezione verranno dedicati a una sessione di Q&A condotta da Andrea Ferraioli, Presidente dell’Associazione Distretto Turistico Costa d’Amalfi e Robert Piattelli, Engagement progetto Authentic Amalfi Coast e Co-founder BTO Educational.

Saranno ben sei le masterclass previste, della durata di due ore ciascuno, realizzati con la collaborazione di prestigiose aziende fra cui Gambero Rosso, CoopCulture e The Data Appeal Company. I corsi sono rivolti a coloro che vogliono ampliare la propria esperienza e crescita professionale nel settore del turismo, dell’ospitalità e del food and beverage.

Come riportato dal sito del Distretto Turistico Costa d’Amalfi, il programma debutterà giovedì 8 aprile con Dal data Lake Costa D’Amalfi che vedrà in cattedra Mario Romanelli, Sales Director Italy di The Data Appeal Company, che mostrerà come l’utilizzo della tecnologia basata sull’intelligenza artificiale e il data science permette a ogni azienda di migliorare le proprie prestazioni. Chi è interessato all’estro che si cela nella composizione di un cocktail non potrà perdere ciò che Massimo d’Addezio, pluripremiato barman italiano, co-owner di Ro.Ck. Rooms & Cocktails e project manager presso Chorus Cafe di Roma, avrà da raccontare durante Mixology – La miscelazione di qualità in onda martedì 13 aprile. L’arte come veicolo per espandere i propri orizzonti ed offrire ai turisti esperienze che lo coinvolgano direttamente nella conoscenza e nell’ esplorazione del territorio è il tema di L’ingaggio verso gli attrattori culturali che vedrà in un’aula virtuale Leonardo Guarnieri, addetto ufficio stampa di CoopCulture.

Marco Sabellico, curatore della guida del Gambero Rosso Vini d’Italia, porterà la sua celebre trasmissione #stappacongamberorosso in Vino- Viaggio fra le migliori espressioni eroiche italiane, fra i grandi classici e le novità martedì 20 aprile; Roberta Garibaldi, professore di Tourism Management presso l’Università degli Studi di Bergamo e fondatrice e presidente dell’Associazione Italian Turismo Enogastronomico, illustrerà giovedì 22 aprile in Turismo Enogastronmico in Evoluzione le nuove frontiere del turismo esperenziale legato all’universo culinario ed enologico. Nell’ultimo appuntamento, martedì 27 aprile, Roberto Tomei, esperto di Gambero Rosso e fondatore di Ginevra Consulting, rivelerà le buone pratiche per creare un’impresa di successo nell’industria della ristorazione con Start up F&B – Gli strumenti e le competenze necessarie ad intraprendere un percorso imprenditoriale.

Dall’8 al 27 aprile le masterclass verranno trasmesse in appuntamenti live sul canale Facebook del Distretto Turistico Costa D’Amalfi dalle 16.00 alle 18.00, dove, nei 30 minuti finali, i partecipanti potranno porre alcune domande ai docenti nella sessione aperta di Q&A, guidata da Andrea Ferraioli, Presidente Associazione Distretto Turistico Costa d’Amalfi, e Robert Piattelli, Engagement progetto Authentic Amalfi Coast e co-founder BTO Educational.