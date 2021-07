Deliziose Napoletane: la Ricetta Infallibile degli Squisiti Biscotti

Uno dei pasticcini più richiesti nella città partenopea sono sempre state le deliziose napoletane, croccanti ed irresistibili biscotti farciti di crema al burro e granella di nocciole.

Chi non ricorda il classico profumo di vaniglia e burro proveniente dalle pasticcerie dei vicoli di Napoli, che soprattutto la domenica mattina ancora oggi sfornano le “paste”?

Facili da preparare anche in casa, sono un dolcino che tipicamente si mangia l’8 dicembre, il giorno dell’Immacolata

La ricetta delle deliziose napoletane prevede la preparazione di una crema al burro.

I biscotti vengono farciti anche con granella di nocciola e poi ricoperti con zucchero a velo.

Insieme a sfogliatelle, code d’aragosta, babà e choux, le deliziose napoletane sono un must della pasticceria partenopea.

Sicuramente le origini del nome di questo dolce derivano dalle parole di stupore utilizzate per descriverlo dopo il primo morso: “Deliziose!!“.

Deliziose napoletane: la Ricetta per farle in casa

Ingredienti

500 g di farina 00, 100 g di burro, 100 g di strutto, 2 tuorli, 100 g di zucchero, buccia grattugiata di un limone, acqua q.b.

Per il ripieno: 200 g di zucchero a velo, 100 g di burro, essenza di vaniglia (o una busta di vanillina), 300 g granella di nocciole

Procedimento

Per prima cosa occorre preparare la pasta biscotto per i dischi.

Adagiare su un piano di lavoro la farina a fontana, aggiungere lo zucchero, e poco alla volta burro e strutto, iniziando ad impastare.

Il composto risulterà sabbioso, ma inizierà a prendere consistenza quando verrà riscaldato e lavorato pazientemente con le mani.

A questo punto aggiungere la buccia di limone grattugiato e uno per volta i tuorli, continuando a lavorare, fino ad ottenere un impasto liscio e omogeneo.

Fatelo riposare per circa un’ora in frigo.

Trascorso il tempo necessario, sul piano di lavoro leggermente infarinato, stendere la pasta frolla ottenuta ad uno spessore di circa 3-4 millimetri.

Formare dei cerchietti con l’aiuto di un bicchiere di vetro.

Far cuocere in forno preriscaldato a 180 gradi per circa 20 minuti.

Intanto preparare la crema.

Montate il burro, lo zucchero a velo e aggiungendo l’essenza di vaniglia.

Quando i biscotti saranno pronti, lasciarli raffreddare e poi farcirli con la crema preparata precedentemente e conservata in frigo.

Livellare la farcitura con un coltello, cospargere il contorno con la granella di nocciole e poi chiudere con un altro biscotto.

Una volta farcite tutte le deliziose, spolverare con zucchero a velo e servire.

La variante al cacao

N.B. Esiste anche una golosa variante delle classiche deliziose, ed è quella al cioccolato.

Non bisogna fare altro che aggiungere il cacao amaro in polvere all’impasto per i dischi di pasta frolla.

Si aggiunge il cacao anche alla crema al burro e si sostituisce la granella di nocciole con delle codette al cioccolato fondente.