De Luca: “Da lunedì saranno facoltativo indossare la mascherina all’aperto. Sarà obbligatorio portarla con sé”

Vincenzo De Luca come tutti i venerdì ha fatto il punto della situazione per quanto riguarda l’emergenza Covid-19.

Il presidente della Regione Campania ha annunciato che da lunedì non sarà più obbligatorio indossare la mascherina:”Non dobbiamo abbassare la guardia. Ai ragazzi che hanno fatto la festa dico la festa è finita: torniamo nei ranghi e dimostriamo senso di responsabilità. Da lunedì la task force regionale credo che renderà facoltativo l’uso della mascherina all’aperto. Voglio chiarire bene questo fatto delle mascherine. Rimarrà obbligatorio portare con sé le mascherine, ognuno dovrà portarsi la mascherina. Rimarrà obbligatorio indossarla nei locali chiusi ma anche all’aperto quando si determinano affollamenti pericolosi, penso alle passeggiate sui lungomari delle nostre città. Visto che abbiamo migliaia di persone in strada per prudenza è necessaria indossarla. In qualsiasi caso bisogna portarla con sé. Non scherziamo e non immaginiamo di aver risolto tutti i problemi, perchè non è così”.