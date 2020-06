Il governatore Vincenzo De Luca come ogni venerdì ha fatto il punto della situazione per quanto riguarda la situazione Covid-19.

Il presidente della Regione Campania ha parlato in chiusura della sua conferenza stampa anche delle possibili novità per quanto riguarda l’utilizzo delle mascherine:”Abbiamo fatto tanti sacrifici, avete dato un grande esempio di rigore e di impegno civile, continuate così – ha sottolineato De Luca – Verificheremo e riparleremo dell’uso delle mascherine nelle prossime settimane, fermo restando l’obbligo di indossarle all’interno dei locali e delle attività commerciali. Così come sarà importante tenerle sempre per la sicurezza di tutti. La nostra ordinanza scade il 15 giugno, vedremo quali decisioni prendere”.

Il governatore De Luca ha anche parlato della nuova ordinanza che entrerà in vigore nelle prossime ore per quanto riguarda i bar e locali:”Da questa sera potranno ripartire i cinema all’aperto. Per quanto riguarda i bar sarà possibile l’attività di musica e di intrattenimento senza ballo – sottolinea De Luca – non sarà possibile musica fuori dai locali. Prolunghiamo l’orario di apertura dei bar fino alle 2 di notte nel fine settimana. Manteniamo il divieto della vendita di alcolici da asporto dopo le 22. Chi si siede al tavolo o va al banco nessun problema. La movida è un’attività bella, l’incontro tra i giovani dobbiamo favorirlo tutelando però la salute dei ragazzi”.