De Luca: “Aiuteremo le attività del comparto turistico”. Ecco a chi spetta il contributo regionale

Vincenzo De Luca come accade ormai da diverse settimane ha fatto il punto della situazione sull’emergenza Covid-19.

Il governatore della Regione Campania ha spiegato nella sua conferenza che presto saranno concessi importanti contributi per le attività alberghiere in difficoltà.

“Abbiamo pubblicato questo bando per dare un aiuto alle imprese del comparto turistico, si possono fare le domande dal 20 luglio al 31 luglio. Daremo contributi molto importanti. Daremo alle attività alberghiere ed extra-alberghiere purchè svolte in forma di impresa. Parliamo di un contributo di 2mila euro fino a due stelle, 5mila fino a tre stelle e fino a 7mila per quelli da 4 e 5 stelle che magari fanno fatica ad aprire perchè non ci sono clienti. I contributi per villaggi turistici e aree di campeggio. Fino a 2mila euro per i villaggi a 2 stelle, 5mila fino a tre stelle, 7mila per villaggi da quattro stelle in poi. Daremo un contributo ai tour operator, alle agenzie di viaggio, alle guide e agli accompagnatori turistici. Ai lidi, alle creazione delle attività pirotecniche e alle ludoteche”.