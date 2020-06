Ha preso il via la nuova soap opera di Canale 5 da titolo Daydreamer – Le ali del sogno che andrà in onda al posto di Uomini e Donne.

La soap è ambientata in una Istanbul moderna, dinamica e glamour, dove emozioni, intrighi e passioni la fanno da padrone.

Daydreamer – Le ali del sogno: trama

Can Divit, fotografo di talento e spirito ribelle, che ama viaggi e natura. Di ritorno nella Capitale, rileva l’attività paterna – una nota agenzia pubblicitaria – con il fratello Emre, grigio contabile, serio e dedito al lavoro.

Le storie dei due ragazzi si intrecciano con quella della timida e sognatrice Sanem Aydin, il cui sogno è diventare scrittrice e trasferirsi alle Galapagos. La giovane donna, per sbarcare il lunario, aiuta il padre nella drogheria di famiglia, in un popolare quartiere della città.

E, per rendersi autonoma, Sanem trova lavoro nell’agenzia dove è impiegata anche la sorella. È qui che la ragazza conoscerà Can.

Daydreamer – Le ali del sogno: anticipazioni 16 giugno



Can cerca in tutti i modi di concludere un progetto davvero molto importante con una compagnia aerea e si lascia aiutare da Sanem. Per questo motivo i due protagonisti trascorreranno molto tempo insieme e Can si rende conto che è proprio lei la giovane che ha baciato per sbaglio a teatro.

Sanem invece crede che si tratti di due uomini diversi, ma nello stesso tempo inizierà a provare dei sentimenti nei confronti del suo datore di lavoro. Nonostante questo Sanem continua ad eseguire gli ordini del perfifo Emre.

Daydreamer – Le ali del sogno: cast

Cast di alto profilo per la soap opera che dal 10 giugno terrà compagnia a milioni di telespettatori.

I protagonisti sono: Demet Özdemir, Can Yaman, Öznur Serçeler, Birand Tunca, Berat Yenilmez, Özlem Tokaslan, Cihan Ercan, Tugçe Kumral, Anil Çelik, Feri Baycu Güler, Sibel Sisman, Ceren Tasci, Ali Yagci, Sevcan Yasar, Tuan Tunali, Oguz Okul, Kimya Gokce Aytac, Ahmet Somers, Utku Ates.