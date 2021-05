Dario Scannapieco di Maiori a capo della Cassa Depositi e Prestiti

E’ Dario Scannapieco, originario di Maiori, il nome scelto da premier Draghi per la guida di Cassa Depositi e Prestiti. Scannapieco, già vicepresidente della Banca Europea degli Investimenti, sarà chiamato in Via Goito per dare applicazione ai progetti fondamentali che il governo Draghi ha affidato e affiderà a Cdp. Sembrerebbe inoltre che Dario Scannapieco era già stato contattato dal premier a febbraio, ai tempi della costituzione del governo, come papabile ministro dell’Economia o dello Sviluppo Economico. Amalfi, respinto dal Consiglio di Stato il ricorso del comune sui lavori al Mariano... Territorio Redazione Web - La battaglia legale tra comune di Amalfi e Fondazione Mariano Bianco lascia gli studenti senza ascensore. L'ultimo atto sulla vicenda è stato scritto dal... Classe 1967 e laurea alla Luiss in Economia e Commercio, Scannapieco sarà ora chiamato a garantire un contatto diretto tra Cdp, il ministero dell’Economia e delle Finanze e Palazzo Chigi. Il suo curriculum vanta anche anni di lavoro alla Sip e un Mba conseguito ad Harvard nel 1997. Poi la preferenza di seguire la carriera nelle istituzioni a quella nel settore consulenziale e industriale. Di seguito il messaggio del sindaco di Maiori Antonio Capone:

“Il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha nominato il nuovo Consiglio di Amministrazione di Cassa Depositi e Prestiti S.p.A che vedrà il Dott. Dario Scannapieco ricoprire il ruolo di Amministratore Delegato.

Accogliamo con gioia e con orgoglio, viste le sue origini maioresi e il forte legame con la nostra Città, la scelta del Presidente del Consiglio Dott. Mario Draghi che ha deciso di affidarsi alle sue competenze in una posizione chiave per rimettere in moto il Paese.

La sua nomina avviene in un momento cruciale e delicato della nostra storia recente e siamo certi che il rilancio del Mezzogiorno sarà la stella polare del suo mandato.

A nome di tutta la Città di Maiori rivolgo al Dott. Dario Scannapieco l’augurio di un sereno e proficuo lavoro”.