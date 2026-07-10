Ottima riuscita per la festa del primo anniversario dell’associazione sportiva dilettantistica” Dance 2 Be Salerno”, che lunedì scorso ha riunito allievi, appassionati e professionisti al Villapiana Country House di Pellezzano. Un format che ha unito una performance live di Danza Aerea e Pole Dance a un’elegante cena, e un dj set che ha fatto ballare tutti fino a tardi!

L’evento ha visto la partecipazione di tutti gli insegnati della Dance 2 Be Sede di Salerno: le “Lu.Si.Pole”, Maria Campione, Claudia Sabatino e Davide Gatto oltre a ospiti di grandissimo rilievo, come i ballerini caraibici di fama mondiale Maurizio Bollo e Serena Fummo.

“Vedere le nostre corsiste volare come delle professioniste dopo appena nove mesi dall’apertura della sede di Salerno è stata un’emozione pazzesca. Questo primo anno è stato intenso e ricco di soddisfazioni. Il nostro sogno era fondare una scuola dove l’apprendimento fosse stimolante e capace di valorizzare il talento di ciascuno ma che fosse prima di tutto una grande famiglia, e ci stiamo riuscendo. Questo è solo l’inizio”, ha detto Davide Gatto, presidente della scuola.

Entusiaste anche la vice presidente Anna Di Lorenzo e Alessandra Pedullà, coordinatrici della sede di Milano ma anche della sede salernitana che ha festeggiato il suo primo anno di vita: “Vedere crescere questa realtà giorno dopo giorno ci rende davvero orgogliose. Un grazie immenso va allo staff, ai maestri e a tutti gli allievi che hanno ballato con noi in questo primo anno. La risposta di Salerno è stata straordinaria e siamo già pronte per la prossima stagione”.